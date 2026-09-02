Κυψέλη - 43χρονος: «Οι μαχαιριές στο βρέφος έγιναν στην προσπάθεια να σπάσω τον πάγο»

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι το βρέφος δέχτηκε τουλάχιστον 10 πισώπλατες μαχαιριές, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατό του

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη - 43χρονος: «Οι μαχαιριές στο βρέφος έγιναν στην προσπάθεια να σπάσω τον πάγο»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι οι μαχαιριές στο βρέφος προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο στη σορό.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι το βρέφος δέχτηκε τουλάχιστον 10 πισώπλατες μαχαιριές, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατό του.
  • Ο θάνατος του βρέφους δεν αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, όπως ισχυρίζεται ο 43χρονος.
  • Τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών ο 43χρονος, θα απολογηθούν για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.
  • Ενδέχεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με το βρέφος.
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Οργή προκαλεί ο ισχυρισμός του 43χρονου ότι οι μαχαιριές στη σορό του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη, προκλήθηκαν από την προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο από τη σορό του.

Ο φερόμενος ως πατέρας του νεκρού βρέφους ηλικίας περίπου οκτώ μηνών, προέβη στον ανατριχιαστικό ισχυρισμό υποστηρίζοντας ότι δεν δολοφόνησε ειδεχθώς το παιδί κι ότι ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια.

Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, καθώς το νεκρό παιδί έχει δεχθεί τουλάχιστον 10 πισώπλατες μαχαιριές στο κορμί του, και κάποιες εξ αυτών έχουν φτάσει και σε μεγάλο βάθος, επιφέροντας ουσιαστικά τον θάνατο στο βρέφος.

Απολογούνται για τα ναρκωτικά και την απόκρυψη θανάτου του παιδιού

Σήμερα, ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθησαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη θα απολογηθούν για τη δίωξη που τους ασκήθηκε για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να τους ασκηθεί και δίωξη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση για το βρέφος.

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