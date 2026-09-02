Κυψέλη: Οι καταγγελίες από το 2020 – Το παρελθόν του 43χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

Snapshot Από το 2020 υπήρχαν καταγγελίες για παραμέληση, κακοποίηση και χρήση ουσιών στην οικογένεια με τα τρία παιδιά στην Κυψέλη.

Τον Ιούνιο του 2025 τα παιδιά μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων, αλλά ο 43χρονος πατέρας τους τα απομάκρυνε παρά τις αντιρρήσεις.

Ο 43χρονος είχε ποινικό παρελθόν από το 2020 με κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα όπως εμπορία ανθρώπων και βιασμό, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για το αν οι αρμόδιες αρχές αξιοποίησαν αποτελεσματικά τις καταγγελίες και αν υπήρξαν παραλείψεις στην προστασία των παιδιών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έλαβε εισαγγελική εντολή για Amber Alert λόγω της εκτίμησης ότι τα παιδιά βρίσκονταν ήδη σε επικίνδυνο περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες και οι αναφορές που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια για τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Οι πρώτες αναφορές για την οικογένεια φαίνεται να χρονολογούνται από το 2020. Πολίτες είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλλοντας προβλήματα που αφορούσαν την κατάσταση των παιδιών και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Τον Απρίλιο του 2020, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε ανώνυμη αναφορά για τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γινόταν λόγος για:

παραμέληση της υγιεινής των τριών παιδιών,

οικονομική εκμετάλλευση της κόρης,

χρήση ουσιών από τους γονείς,

πλημμελή εποπτεία των παιδιών.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η Εισαγγελία ενημερώθηκε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

Νέα καταγγελία το 2024

Τον Δεκέμβριο του 2024 καταγράφηκε νέα αναφορά στη Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, και πάλι για τα τρία παιδιά.

Στην καταγγελία γινόταν λόγος για πιθανή χρήση ουσιών από την ανήλικη, καθώς και για περιστατικά σωματικής βίας και κακοποίησης από τον πατέρα προς την κόρη. Παράλληλα, αναφερόταν εκ νέου πιθανή χρήση ουσιών από τους γονείς.

Παρά τις αναφορές, τα επόμενα γεγονότα δείχνουν ότι η υπόθεση δεν είχε κλείσει.

Η μεταφορά των παιδιών στο Νοσοκομείο Παίδων

Τον Ιούνιο του 2025, αστυνομικοί εντόπισαν τυχαία τα τρία παιδιά να κυκλοφορούν στην περιοχή σε κατάσταση που κρίθηκε παραμελημένη. Με εισαγγελική εντολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων.

Έναν μήνα αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, ο 43χρονος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, απομάκρυνε τα παιδιά από τον χώρο.

Το περιστατικό προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το νοσοκομείο ενημέρωσε την Αστυνομία για την απομάκρυνση των παιδιών.

«Η αστυνομία όφειλε να φέρει τα παιδιά πίσω. Τι έκανε, αυτό δεν το γνωρίζουμε», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Amber Alert, σημειώνοντας:

«Δε μας δόθηκε εισαγγελική εντολή για Amber Alert, γιατί υποτίθεται τα παιδιά ήταν σε κίνδυνο, από τη στιγμή που πήγαιναν σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο. Γιατί υπήρχαν κι άλλα, τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω».

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Παράλληλα με τις καταγγελίες που αφορούσαν τα παιδιά, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί ο 43χρονος το 2020.

Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, αρπαγή, βιασμό, βαριά σωματική βλάβη, διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη βία και κλοπή.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά από καταγγελία γυναίκας γερμανικής υπηκοότητας, η οποία φέρεται να είχε υποστηρίξει:

«Με έκλεισε σε διαμέρισμα και με πήγαινε σε ερωτικά ραντεβού με μαύρους και αλλοδαπούς σε διάφορα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας, αλλά και μέσα στο σπίτι όπου ζούσε η γυναίκα του και τα τρία του ανήλικα παιδιά».

Ο 43χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η προσωρινή κράτηση αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους και αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά την κύρια ανάκριση, η καταγγέλλουσα φέρεται να ανασκεύασε ουσιωδώς την αρχική κατάθεσή της.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Η αλληλουχία των γεγονότων, από τις πρώτες καταγγελίες για τα παιδιά το 2020, τη νέα αναφορά του 2024 και τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παίδων το 2025, έως την απομάκρυνσή τους από τον 43χρονο, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν και σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιοποιήθηκαν εγκαίρως και εάν υπήρξαν παραλείψεις στην προστασία των ανηλίκων.

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