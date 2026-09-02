Κυψέλη: «Καταπέλτης» η έκθεση του ιατροδικαστή - Έως και πέντε προθανάτιες μαχαιριές στο βρέφος

Snapshot Ο ιατροδικαστής απορρίπτει τους ισχυρισμούς του 43χρονου και καταρρίπτει το αφήγημά του για τα αίτια θανάτου του βρέφους.

Το βρέφος είχε 20 μαχαιριές στην πλάτη, εκ των οποίων 4 με 5 προθανάτιες, και το σώμα του ήταν ματωμένο, γεγονός που αντικρούει το σενάριο θανάτου από παθολογικά αίτια.

Το σενάριο με το μαχαίρι και τον παγοκόφτη δεν ευσταθεί, καθώς δεν βρέθηκαν τραύματα σε άλλα σημεία του σώματος που να δικαιολογούν χρήση πάγου.

Η ανθρωποκτονία συνέβη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την κλήση γιατρού και την ταυτότητα των παιδιών.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το ζευγάρι σκότωσε το μωρό λόγω του κλάματός του που τους ενοχλούσε. Snapshot powered by AI

Συμπληρωματική κατάθεση κλήθηκε να δώσει ο ιατροδικαστής το μεσημέρι της Τετάρτης, σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται ο 43χρονος, φερόμενος ως πατέρας, του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Τα όσα κατέθεσε ο ιατροδικαστής καταρρίπτουν στην ουσία τους ισχυρισμούς του 43χρονου, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες και αποκαλυπτικά στοιχεία στην έρευνα.

Ο άνδρας έχει ισχυριστεί πως το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και τα τραύματα στο σώμα του επήλθαν όταν, αφού το είχαν ήδη καταψύξει, προσπάθησαν να αφαιρέσουν τον πάγο. Ωστόσο, όπως είπε ο ιατροδικαστής και σύμφωνα με το MEGA, αν ίσχυε το σενάριο του θανάτου από παθολογικά αίτια, το μωρό δεν θα είχε αίμα, ενώ το σώμα του βρέθηκε ματωμένο.

Ο ιατροδικαστής, μάλιστα, εντόπισε 20 μαχαιριές στην πλάτη του παιδιού, με 4 έως 5 από αυτές να είναι προθανάτιες. Επιπλέον, δεν ισχύει το σενάριο με τον παγοκόφτη, καθώς σε τέτοια περίπτωση, το βρέφος θα είχε τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ανθρωποκτονία σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όχι στο διαμέρισμα που εντοπίστηκε, το οποίο ήταν βραχυχρόνιας μίσθωσης και το ζευγάρι βρισκόταν εκεί με τα τρία παιδιά που ισχυρίζεται πως είναι δικά του, τον τελευταίο μήνα.

Από όσα έχουν ισχυριστεί η 38χρονη Γερμανίδα και ο 43χρονος Έλληνας, που υποστηρίζουν πως ήταν οι γονείς του παιδιού, προκύπτουν αρκετά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Για παράδειγμα, οι ίδιοι είπαν πως το παιδί ήταν άρρωστο και πως είχαν καλέσει γιατρό. Σε ερώτηση των αστυνομικών, ωστόσο, ποιον γιατρό κάλεσαν, οι ίδιοι δεν θυμούνταν το όνομά του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις της αστυνομίας, το ζευγάρι σκότωσε το μωρό, γιατί έκλαιγε και επειδή έκαναν χρήση ναρκωτικών και τρεις φορές την ημέρα σκληρών ναρκωτικών τους ενοχλούσε το κλάμα.

Ως προς το γιατί κουβαλούσαν εδώ και χρόνια το παιδί μαζί τους, αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός πως την περίοδο που εικάζεται πως έγινε η ανθρωποκτονία, είχαν εντοπιστεί σοροί παιδιών στο Αίγιο, στην Πετρούπολη και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε κάδους απορριμμάτων, επομένως ήθελαν να αποφύγουν να αποκαλυφθεί το στυγερό έγκλημα.

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