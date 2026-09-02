Κυψέλη: «Δεν έσφαξα το βρέφος, θέλαμε να σπάσουμε τον πάγο να το μεταφέρουμε αλλού» λέει ο 43χρονος

Snapshot Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις.

Ο 43χρονος αρνείται ότι σκότωσε το βρέφος και υποστηρίζει ότι το παιδί είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως έντερο και κήλη.

Ισχυρίζεται ότι το βρέφος παρουσίασε ξαφνικά σοβαρή επιδείνωση και πέθανε ενώ προσπαθούσαν να βγάλουν πάγο που είχε παγώσει πάνω του, αρνούμενος ότι το τραυμάτισε ο ίδιος.

Το ζευγάρι προσπάθησε να μεταφέρει το βρέφος σε άλλο σημείο και το τοποθέτησε σε βαλίτσα από φόβο ότι θα αφαιρούσαν και τα άλλα αδήλωτα παιδιά τους.

Ο 43χρονος αναφέρθηκε σε προηγούμενο περιστατικό το 2020, όταν πήρε τα τρία ανήλικα παιδιά από το νοσοκομείο για να αποφύγει την απομάκρυνσή τους από την οικογένεια. Snapshot powered by AI

Σοκ και δεκάδες ερωτήματα στην κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας μίλησε μέσα από το κρατητήριο και δίνει τη δική του εκδοχή για τον θάνατο του μόλις 8 μηνών βρέφους.

Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ασκήθηκε νέα κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Η δίωξη περιλαμβάνει ακόμη τα αδικήματα της οπλοφορίας, της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την 15χρονη που βρέθηκε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του και αφού το συμπλήρωσε, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Ο 43χρονος, μέσω της συνέντευξης που εξασφάλισε το mega, προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης, αρνούμενος τη δική του εμπλοκή στον θάνατο του βρέφους και υποστηρίζοντας ότι το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μεταξύ άλλων προβάλει πολλούς και... απίθανους ισχυρισμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν πιστευτοί.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και μία κήλη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, το παιδί γεννήθηκε το 2021 και αρχικά ήταν καλά στην υγεία του. «Κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που, σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένεια αντιλήφθηκε ότι το βρέφος παρουσίαζε σοβαρό πρόβλημα. «Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Το είδε η γυναίκα μου και είπε “δεν είναι καλά, είναι σε αφασία”», ανέφερε. Σύμφωνα με την περιγραφή του, στη συνέχεια το παιδί έκανε έναν ήχο, η κοιλιά του πρήστηκε και «έβγαλε ένα υγρό άσπρο μετά και πέθανε».

«Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα»

Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της υπόθεσης αφορά τα τραύματα που έφερε το βρέφος. Ο 43χρονος δίνει τη δική του εξήγηση, αρνούμενος ότι μαχαίρωσε το παιδί. «Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ζευγάρι προσπάθησε να μεταφέρει το παιδί σε άλλο σημείο και πως στη συνέχεια το τοποθέτησαν σε βαλίτσα. Ως λόγο για την απόφασή του αυτή επικαλέστηκε τον φόβο ότι θα του αφαιρούσαν και τα υπόλοιπα παιδιά.

«Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα», είπε.

Ο 43χρονος αναφέρθηκε και στο περιστατικό του 2020, όταν τα τρία ανήλικα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Υποστήριξε ότι τα πήρε μαζί του επειδή φοβόταν μήπως απομακρυνθούν από την οικογένεια.

«Πήγα στο νοσοκομείο και τα πήρα τα παιδιά. Δεν ήθελα να μου τα πάρουν, τα αγαπάω. Δεν βγάλαμε χαρτιά γιατί φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό που έγινε», ανέφερε.

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