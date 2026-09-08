Πάρος: Βίντεο με την τρελή πορεία αυτοκινήτου μέσα σε πάρκινγκ – Η οδηγός έκανε όπισθεν και έφυγε

Snapshot Ένα αυτοκίνητο στην Πάρο εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων, προκαλώντας ζημιές σε πέργκολα και σταθμευμένο όχημα.

Η οδηγός, μετά τη σύγκρουση, έμεινε λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, έκανε όπισθεν και αποχώρησε χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο παραδόθηκε στην αστυνομία για την ταυτοποίηση της οδηγού.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η οδηγός να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή να αποκοιμήθηκε κατά την οδήγηση.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό και η κατάσταση της οδηγού τη στιγμή της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Την ξέφρενη πορεία ενός αυτοκινήτου στην Πάρο, το οποίο κατέληξε σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Πούντας. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να καταλήγει στον χώρο στάθμευσης της επιχείρησης.

Το όχημα παρασύρει ό,τι βρίσκεται μπροστά του, προκαλώντας ζημιές στην πέργκολα του καταλύματος, ενώ στη συνέχεια προσκρούει σε σταθμευμένο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Η πορεία του σταματά πάνω σε τοίχο της επιχείρησης, με τις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας να αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης.

Έκανε όπισθεν και έφυγεΑμέσως μετά την πρόσκρουση, η οδηγός φαίνεται να παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει γίνει αντιληπτή.

Όταν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το βίντεο, ότι δεν υπάρχει κάποιος εκεί, βάζει όπισθεν και απομακρύνεται από το σημείο, αφήνοντας πίσω της τις ζημιές που προκάλεσε.

Το βίντεο έχει ήδη παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές και αποτελεί βασικό στοιχείο στην προσπάθεια ταυτοποίησης της οδηγού.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από την κάμερα, ενώ εκτιμούν ότι η ταυτοποίηση της γυναίκας είναι θέμα χρόνου.

Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζουν οι Αρχές είναι το ενδεχόμενο η οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της εισόδου του οχήματος στο πάρκινγκ και ποια ήταν η κατάσταση της οδηγού τη στιγμή του περιστατικού.

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