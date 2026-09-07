Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος που έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε Lamborghini

Snapshot Δύο άνθρωποι, πατέρας 63 ετών και γιος 27 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο με Lamborghini Aventador στον αυτοκινητόδρομο Α3 κοντά στο Παρίσι.

Η Lamborghini κόπηκε στη μέση και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουση με άλλο όχημα που αναποδογύρισε, με τέσσερις επιβαίνοντες να τραυματίζονται.

Ο πατέρας οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο πατέρας εκτοξεύτηκε και σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο γιος πέθανε εγκλωβισμένος μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, το αυτοκίνητο είχε καταστραφεί ολοσχερώς σε άμορφη μάζα σιδερικών. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Παρισιού, όταν μία Lamborghini Aventador συγκρούστηκε με άλλο όχημα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου 5/9 στον αυτοκινητόδρομο Α3 μεταξύ Ρομέινβιγ και Μοντρέουλι (Σεν-Σαιν-Ντενί), όταν ένας πατέρας (63 ετών) και ο γιος (27 ετών) νοίκιασαν το γρήγορο αμάξι για να κάνουν βόλτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έτρεχαν στον αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα που έφτανε έως και 200χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα. Το δεύτερο όχημα αναποδογύρισε στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα των τραυματισμό των επιβατών.

Η Lamborghini κόπηκε στη μέση και πήρε φωτιά, με τους δύο επιβαίνοντες να σκοτώνονται στο σημείο. Ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, εκτοξεύθηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Ο γιος του, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και πέθανε από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμάξι.

Η εισαγγελία που ανέλαβε την υπόθεση, δεν διευκρίνισε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, αλλά ανέφερε ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός οδηγούσαν «πάνω» από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο μετά το φονικό τροχαίο. Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει καταστραφεί ολοσχερώς και φλέγεται. Ταυτόχρονα πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό.

Όταν έσβησε η φωτιά το μόνο που απέμεινε ήταν μία άμορφη μάζα από σιδερικά.

Διαβάστε επίσης