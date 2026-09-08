Κρήτη: Στιγμές αγωνίας στην γέφυρα του Αποσελέμη – Αστυνομικός απέτρεψε πιθανή τραγωδία με 25χρονο

Snapshot Ένας 25χρονος Ελληνοβρετανός απειλούσε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τη γέφυρα του Αποσελέμη στην Κρήτη.

Η επέμβαση αστυνομικού του Α.Τ. Χερσονήσου απέτρεψε την πιθανή τραγωδία.

Ο αστυνομικός κατάφερε να τραβήξει τον νεαρό μέσα από τις προστατευτικές μπάρες της γέφυρας.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για περαιτέρω φροντίδα.

Η μητέρα του ήταν παρούσα και ξέσπασε σε δάκρυα μετά την θετική έκβαση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Να αυτοκτονήσει πέφτοντας στο κενό από τη γέφυρα του Αποσέλεμη στη Κρήτη απειλούσε σε κατάσταση αμόκ ένας 25χρονος Ελληνοβρετανός που διαμένει μόνιμα στα Μάλια.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το συμβάν έληξε μετά τη σωτήρια επέμβαση αστυνομικού του Α.Τ. Χερσονήσου που έσπευσε στο σημείο.

Ο αστυνομικός προσέγγισε τον νεαρό άνδρα και κατάφερε να αρπάξει την κατάλληλη στιγμή τραβώντας τον μέσα από τις προστατευτικές μπάρες της γέφυρας. Μετά την αίσια έκβαση της διαδικασίας η μητέρα του 25χρονου που ήταν παρούσα ξέσπασε σε δάκρυα.

Ο 25χρονος χρειάστηκε, όπως ήταν επιβεβλημένο, να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική.

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