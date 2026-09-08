Νέες «καραβιές» μεταναστών στην Κρήτη: Τέσσερα περιστατικά σε λίγες ώρες – Εντοπίστηκαν 158 άτομα

Snapshot Τέσσερα περιστατικά μετανάστευσης καταγράφηκαν σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 158 μετανάστες.

Στο πρώτο περιστατικό βρέθηκαν 48 μετανάστες από το Σουδάν, το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, εκ των οποίων 11 ήταν ανήλικοι.

Στους Καλούς Λιμένες αποβιβάστηκαν 34 μετανάστες, μεταξύ αυτών δύο ανήλικοι και ένα κορίτσι 8 ετών.

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου εντοπίστηκαν δύο ομάδες με 25 και 51 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Συνολικά, τουλάχιστον 14 από τους 158 μετανάστες που καταγράφηκαν είναι ανήλικοι. Snapshot powered by AI

Αμείωτες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με απανωτά περιστατικά αφίξεων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού.

Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί καταγράφηκαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά με συνολικά 158 μετανάστες να εντοπίζονται είτε να αποβιβάζονται στην Κρήτη είτε να βρίσκονται στη θάλασσα νότια της Γαύδου.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, περίπου 48 ναυτικά μίλια νοτιο-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στο σκάφος που εντοπίστηκε επέβαιναν 48 μετανάστες. Πρόκειται για 16 άνδρες από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι, επτά άτομα από το Μπαγκλαντές, με έναν ανήλικο, και 25 άτομα από την Αίγυπτο, εκ των οποίων επτά ανήλικοι. Στο συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφηκαν 11 ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ενήλικες.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αφίξεις συνεχίστηκαν στους Καλούς Λιμένες, αυτή τη φορά στη Μακριά Άμμο, όπου μία ακόμη ομάδα 34 μεταναστών από το Σουδάν αποβιβάστηκε μόνη της από το σκάφος στην ακτή. Ανάμεσά τους βρίσκονται 29 άνδρες, δύο εκ των οποίων ανήλικοι, τέσσερις γυναίκες, καθώς και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών. Με τα δύο περιστατικά στους Καλούς Λιμένες, οι αφίξεις ανέρχονται ήδη σε 82 άτομα, μεταξύ των οποίων 14 ανήλικοι.

Την ίδια ώρα, η μεταναστευτική ροή συνεχίζεται και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Κατά τις πρωινές ώρες εντοπίστηκε ακόμη μία ομάδα, αποτελούμενη από 25 μετανάστες, περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Οι μετανάστες μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερη ομάδα, αποτελούμενη από 51 άτομα, σε απόσταση περίπου 53 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς τους στην Παλαιόχωρα.

Με τις δύο τελευταίες ομάδες, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που καταγράφηκαν στα τέσσερα περιστατικά μέσα σε λίγες μόνο ώρες φτάνει τους 158. Από αυτούς, έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 14 ανήλικοι.

Με πληροφορίες από neakriti.gr