Σάλος στο Ηράκλειο για τις τουρκικές σημαίες σe φεστιβάλ χορών – «Υπερείχαν οι ελληνικές»

Το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών Symposium International ολοκληρώθηκε στην Κρήτη, η οποία φιλοξένησε για πρώτη φορά τη διοργάνωση, με εκατοντάδες χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

Ωστόσο, η πομπή των συμμετεχόντων στους δρόμους του Ηρακλείου, με σημαίες και λάβαρα των χωρών που έλαβαν μέρος, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημοσιεύματα έδειξαν δεκάδες Τούρκους συμμετέχοντες να κινούνται με τουρκικές σημαίες, προκαλώντας επικρίσεις και σχόλια περί προσβολής της ιστορικής μνήμης της Κρήτης.

Η παρουσία τουρκικών σημαιών σε δημόσια πομπή στο Ηράκλειο αντιμετωπίστηκε από μέρος της κοινής γνώμης ως ιδιαίτερα φορτισμένη συμβολικά, καθώς συνδέθηκε με τις ιστορικές μνήμες της οθωμανικής περιόδου, των συγκρούσεων και των σφαγών σε βάρος Κρητικών, ιδίως στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, η παραγωγός και διοργανώτρια του φεστιβάλ Δώρα Σατολιά μιλώντας στο Newsbomb τονίζει ότι το Symposium International δεν είχε πολιτικό ή εθνικιστικό περιεχόμενο, αλλά σχεδιάστηκε ως μια διεθνής πολιτιστική συνάντηση με κεντρικό μήνυμα την ειρήνη, τον πολιτισμό και την επικοινωνία των λαών.

«Είμαι πολύ συγκινημένη από την καθολική ανταπόκριση που είχε το φεστιβάλ σε όλους τους συμμετέχοντες και στο κοινό που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις του. Οι άνθρωποι ήρθαν κοντά, χόρεψαν, τραγούδησαν και αντάλλαξαν στιγμές μέσω της κοινής γλώσσας του χορού και της μουσικής», αναφέρει.

«Στο επίκεντρο οι ελληνικοί χοροί»

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά, ενώ φέτος μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια, το βασικό στοιχείο των χορευτικών παρουσιάσεων ήταν οι ελληνικοί χοροί, τους οποίους επέλεξαν να παρουσιάσουν οι περισσότερες συμμετέχουσες ομάδες.

Ιδιαίτερη ήταν η συμμετοχή ομάδων από την Τουρκία, οι οποίες αριθμούσαν περισσότερα από 200 άτομα. Η Δώρα Σατολιά υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην Κρήτη λόγω της αγάπης τους για την ελληνική μουσική, την παράδοση και τον χορό.

«Το επίκεντρο των χορευτικών παρουσιάσεων ήταν οι ελληνικοί χοροί, καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες επέλεξαν να παρουσιάσουν ελληνικούς χορούς, ιδιαίτερα οι συμμετέχοντες από την Τουρκία, που λατρεύουν την ελληνική κουλτούρα, μουσική και χορό», σημειώνει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διοργάνωση δεν έχει υποστηρίξει ποτέ ρητορική μίσους ή διχασμού. «Ο στόχος του φεστιβάλ ήταν να μεταδώσει μηνύματα ειρήνης, πολιτισμού και ένωσης λαών και πολιτισμών. Το φεστιβάλ ουδέποτε έχει υποστηρίξει διατυπώσεις μίσους και διχόνοιας μεταξύ λαών, καθώς η τοποθέτησή του ήταν πάντα πολιτιστικού χαρακτήρα και όχι πολεμικής ρητορικής», τονίζει.

Η απάντηση για τις σημαίες

Η διοργανώτρια απορρίπτει την κριτική ότι η πομπή παρουσίασε μονομερώς τουρκικά εθνικά σύμβολα. Κάνει λόγο για επιλεκτική και μεροληπτική αποτύπωση της παρέλασης, επισημαίνοντας ότι η ελληνική σημαία ήταν η κυρίαρχη παρουσία, ενώ συμμετείχε εμφανώς και η κυπριακή σημαία.

«Λυπούμαστε πολύ που υπήρξαν τοποθετήσεις τέτοιου χαρακτήρα από συγκεκριμένα δημοσιεύματα, καθώς, κατά γενική ομολογία των χιλιάδων επισκεπτών που ήταν στον χώρο της παρέλασης, ήταν μεροληπτικά», αναφέρει.

Κατά την ίδια, οι εικόνες και τα βίντεο που προβλήθηκαν δεν απέδωσαν το σύνολο της εκδήλωσης. «Δεν παρουσιάστηκε η αντικειμενική εικόνα της παρέλασης, στην οποία πρωτοστατούσαν και υπερτερούσαν οι ελληνικές σημαίες. Οι ελληνικές σημαίες ήταν ξεκάθαρα η πλειοψηφία της παρέλασης και η τοποθέτησή τους είχε σκοπό την ανάδειξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης, μαζί με τη σημαία της Κύπρου που κυριαρχούσε επίσης στην πορεία της πομπής», υπογραμμίζει.

Το Symposium International συγκέντρωσε περισσότερους από 400 χορευτές από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Η κεντρική του εκδήλωση έγινε στην Πύλη Ιησού και στον Προμαχώνα του Ηρακλείου, ενώ δράσεις και χορευτικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν και στα Χανιά.