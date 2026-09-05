«Απόβαση» 200 Τούρκων χορευτών στην Κρήτη: «Ο χορός ενώνει τους λαούς χωρίς να πουν λέξη»

Περισσότεροι από 200χορευτές από την Τουρκία ταξιδεύουν στην Κρήτη για το 3ο Symposium International, συμμετέχοντας σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικού και διεθνούς χορού. Σε μια σύνθετη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η διοργάνωση στέλνει μήνυμα επαφής, αμοιβαίου σεβασμού και συμφιλίωσης των λαών μέσα από την πανανθρώπινη γλώσσα του χορού.

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

«Απόβαση» 200 Τούρκων χορευτών στην Κρήτη: «Ο χορός ενώνει τους λαούς χωρίς να πουν λέξη»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Με περισσότερους από 400 χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με ρεκόρ συμμετοχών από την Τουρκία, το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορών Symposium International 2026 ανοίγει αυλαία στην Κρήτη από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων θα βρεθούν το Ηράκλειο και τα Χανιά, με χορευτές από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, την Ολλανδία και τη Γερμανία να παρουσιάζουν χορούς των χωρών τους, σε μια διοργάνωση που επιχειρεί να αναδείξει τον πολιτισμό ως κοινό τόπο επικοινωνίας.

Δείτε το βίντεο από προηγούμενο φεστιβάλ:

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η φετινή συμμετοχή από την Τουρκία, η οποία ξεπερνά τα 200 άτομα. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δοκιμάζονται συχνά από εντάσεις και ανοιχτά ζητήματα, η παρουσία εκατοντάδων Τούρκων πολιτών σε ένα φεστιβάλ ελληνικών χορών στην Κρήτη στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα: εκείνο της ανθρώπινης επαφής και της συνύπαρξης.

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Η παραγωγός και διοργανώτρια του φεστιβάλ, Δώρα Σατολιά, μιλώντας στο Newsbomb, υπογραμμίζει ότι οι συμμετοχές από την Τουρκία αποτελούν φέτος ένα ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης.

«Ρεκόρ συμμετοχών από χορευτές από την Τουρκία στο Συμπόσιο, που φέτος μετρούν 200 άτομα. Άνθρωποι γεμάτοι αγάπη και πάθος για την Ελλάδα και τους ελληνικούς χορούς έρχονται να χορέψουν με την ψυχή τους ελληνικούς χορούς», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, ο χορός μπορεί να λειτουργήσει ως μια ισχυρή, πανανθρώπινη γλώσσα, πέρα από σύνορα και πολιτικές διαφορές. «Ο χορός πρωτοστατεί και ενώνει λαούς και πολιτισμούς, δίνοντας σαφές μήνυμα ενότητας και πολιτισμού με την πιο δυνατή φωνή της πανανθρώπινης τέχνης», τονίζει.

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Από 20 σε 200 συμμετοχές

Η ίδια συνδέει το φεστιβάλ με τη δύναμη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, η οποία, όπως λέει, αποτέλεσε και τη βασική πηγή έμπνευσής της.

«Η έμπνευσή μου είναι η ίδια η Ελλάδα, που μόνο εκείνη μπορεί, μέσα από όλο τον πλούτο που διαθέτει, να προσφέρει μοναδική πολιτιστική και πολιτισμική ταυτότητα και αποτύπωμα χωρίς γεωγραφικά όρια», δηλώνει στο Newsbomb.

Για τη Δώρα Σατολιά, το Symposium International δεν είναι μόνο μια σειρά παραστάσεων και μαθημάτων χορού. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων, οι οποίοι επικοινωνούν μέσα από την κίνηση, τη μουσική και τη συμμετοχή.

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«Τα μηνύματα που δίνει το Συμπόσιο είναι μηνύματα ειρήνης, πολιτισμού και συμφιλίωσης λαών και πολιτισμών, που έρχονται κοντά χέρι χέρι, μιλώντας την ίδια γλώσσα χωρίς καν να πουν λέξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η διοργανώτρια περιγράφει τους Τούρκους συμμετέχοντες ως ανθρώπους με αγάπη και θαυμασμό για την Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απουσία πολιτικών προθέσεων από μια εκδήλωση που βασίζεται στην επαφή των πολιτών.

«Πρόκειται για πολύ καλοσυνάτους ανθρώπους, με μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά και πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για την Ελλάδα, χωρίς καμία προδιάθεση δημιουργίας αντιπαλότητας, κυριαρχίας ή επιβολής πολιτικών μηνυμάτων», λέει.

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Κατά την ίδια, προϋπόθεση για να έχει διάρκεια αυτή η πολιτιστική συνύπαρξη είναι ο αμοιβαίος σεβασμός. «Τα όρια και ο σεβασμός και από τις δύο πλευρές είναι αυτά που καθιστούν αυτή τη συνύπαρξη βιώσιμη, με γερά θεμέλια και βάσεις», σημειώνει.

Η αύξηση των Τούρκων συμμετεχόντων από 20 άτομα στο πρώτο Symposium, το 2024, σε περισσότερα από 200 φέτος, αποτελεί, σύμφωνα με τη διοργανώτρια, το πιο ουσιαστικό δείγμα αυτής της δυναμικής. «Είναι η πιο σαφής απάντηση και τοποθέτηση», καταλήγει.

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Πομπή ειρήνης στο Ηράκλειο

Η κεντρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Πύλη Ιησού, στον Προμαχώνα του Ηρακλείου. Θα προηγηθεί πομπή των συμμετεχόντων με σημαίες και λάβαρα στα κεντρικά σημεία της πόλης, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, με 40 μουσικούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη μαθήματα χορού από 17 διεθνώς αναγνωρισμένους καθηγητές, χορευτικά γλέντια και κρητική φιλοξενία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση μεταφέρεται στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν χορούς από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, από τη Λατινική Αμερική έως την Ασία.

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Το φεστιβάλ διοργανώνει η βραβευμένη παραγωγός Δώρα Σατολιά, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με διεθνείς διοργανώσεις χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων με το Διεθνές Φεστιβάλ Ζεϊμπέκικου IZΕFA και το φεστιβάλ ελληνικών χορών Venigrefest στη Βενετία.

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