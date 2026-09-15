Αποκαλύφθηκε η χαμένη πόλη των θαυμάτων του Ιησού: 100% βέβαιοι είναι οι αρχαιολόγοι

Η αρχαία πόλη της Βηθσαϊδά, η οποία σύμφωνα με τη Βίβλο υπήρξε η παρτίδα των Αποστόλων Φιλίππου, Ανδρέα και Πέτρου, υποστηρίζεται πλέον πως έχει εντοπιστεί με απόλυτη βεβαιότητα από μία διεθνής επιστημονική ομάδα.

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