Αποκαλύφθηκε η χαμένη πόλη των θαυμάτων του Ιησού: 100% βέβαιοι είναι οι αρχαιολόγοι
Αρχαιολόγοι δηλώνουν «100%» βέβαιοι πως ανακάλυψαν τη χαμένη βιβλική πόλη της Βηθσαϊδά, εκεί όπου ο Ιησούς πραγματοποίησε ορισμένα από τα πιο γνωστά του θαύματα.
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Η αρχαία πόλη της Βηθσαϊδά, η οποία σύμφωνα με τη Βίβλο υπήρξε η παρτίδα των Αποστόλων Φιλίππου, Ανδρέα και Πέτρου, υποστηρίζεται πλέον πως έχει εντοπιστεί με απόλυτη βεβαιότητα από μία διεθνής επιστημονική ομάδα.
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