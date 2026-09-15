Δαδιά: Μαυρόγυπες «κατακλύζουν» τα κλαδιά ενός πεύκου - Το μοναδικό στιγμιότυπο

Snapshot Μαυρόγυπες συγκεντρώθηκαν στα κλαδιά ενός πεύκου στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό στιγμιότυπο.

Ο μαυρόγυπας είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης και εμβληματικό είδος της περιοχής Δαδιάς.

Η παρουσία των μαυρόγυπων συνδέεται με το ιδιαίτερο οικοσύστημα και τη μεγάλη βιοποικιλότητα του πάρκου.

Η φωτογραφία που απαθανατίζει το γεγονός προέρχεται από το αρχείο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς και είναι του Πέτρου Μπαμπάκα. Snapshot powered by AI

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, με τα επιβλητικά αρπακτικά πουλιά να έχουν κουρνιάσει στα κλαδιά ενός πεύκου, καταγράφει η φωτογραφία που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα το «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς».

Πρόκειται για μαυρόγυπες, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είδη της περιοχής και ένα από τα μεγαλύτερα αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης. Στη φωτογραφία, αρκετά από τα πουλιά έχουν κουρνιάσει στην κορυφή του δέντρου, ενώ άλλα βρίσκονται στο έδαφος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό.

Ο μαυρόγυπας αποτελεί ένα από τα εμβληματικά είδη της Δαδιάς, καθώς η περιοχή φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό του συγκεκριμένου αρπακτικού. Η παρουσία του συνδέεται άμεσα με το ιδιαίτερο οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου και τη μεγάλη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Πέτρος Μπαμπάκας/αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς

Το μεγάλο μέγεθος, το χαρακτηριστικό σκούρο φτέρωμα και το άνοιγμα των φτερών κάνουν τον μαυρόγυπα ένα από τα πιο επιβλητικά πουλιά που μπορεί να συναντήσει κανείς στη Δαδιά.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι του Πέτρου Μπαμπάκα και προέρχεται από το Αρχείο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

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