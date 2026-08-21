Σφακιά: Τεράστιος γύπας «προσγειώθηκε» σε πολυσύχναστη παραλία και προκάλεσε τρόμο στους λουόμενους

Η εμφανής εξάντληση του πτηνού οφείλεται πιθανότατα στις ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σφακιά: Τεράστιος γύπας «προσγειώθηκε» σε πολυσύχναστη παραλία και προκάλεσε τρόμο στους λουόμενους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας εξαντλημένος γύπας προσγειώθηκε στην παραλία Μάρμαρα στα Σφακιά στις 20 Αυγούστου, προκαλώντας αρχικά τρόμο στους λουόμενους.
  • Η παραλία Μάρμαρα είναι δημοφιλής και απομονωμένη, γνωστή για την άγρια ομορφιά της.
  • Η εξάντληση του γύπα πιθανόν οφείλεται στις ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και στη δυσκολία εύρεσης νερού και τροφής.
  • Τα όρνια κατεβαίνουν σε ασυνήθιστες περιοχές τις ζεστές μέρες για να αναζητήσουν βοήθεια.
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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό βίωσαν όσοι βρέθηκαν στις 20 Αυγούστου στην παραλία Μάρμαρα στα Σφακιά, όταν ένας εξαντλημένος γύπας προσγειώθηκε στην ακτή, ανίκανος να πετάξει.

Η δημοφιλής το καλοκαίρι, απομονωμένη παραλία Μάρμαρα φημίζεται για την άγρια ομορφιά της. Όταν ο γύπας εμφανίστηκε ξαφνικά στην ακτή, οι λουόμενοι τρομοκρατήθηκαν, αλλά γρήγορα άρχισαν να τον παρατηρούν με αμείωτο ενδιαφέρον και θαυμασμό.

Η εμφανής εξάντληση του πτηνού οφείλεται πιθανότατα στις ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και στις δύσκολες συνθήκες της εποχής. Τις ζεστές μέρες, τα όρνια συχνά δυσκολεύονται να βρουν νερό και τροφή, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν σε ασυνήθιστες περιοχές αναζητώντας βοήθεια.

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