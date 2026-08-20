Γύπας περιφερόταν εξαντλημένος στον ΒΟΑΚ - Βίντεο

Snapshot Νεαρός γύπας βρέθηκε εξαντλημένος και αφυδατωμένος να περιφέρεται στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου.

Πολίτης προστάτευσε το όρνεο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, του προσέφερε νερό και τροφή.

Ο πολίτης ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει η Δασική Υπηρεσία.

Η Δασική Υπηρεσία παρέλαβε τον γύπα για φροντίδα και αποκατάσταση.

Το φαινόμενο νεαρών, εξαντλημένων όρνεων που εγκαταλείπονται λόγω υψηλών θερμοκρασιών είναι καθημερινό στη Κρήτη. Snapshot powered by AI

Καθημερινό έχει καταστεί το φαινόμενο όρνεων, εξαντλημένων, αφυδατωμένων και ταλαιπωρημένων να εντοπίζονται σε απρόβλεπτα μέρη όπως αυτοκινητόδρομους, παραλίες ακόμη και σε αστικά σημεία στη Κρήτη.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, πρόκειται κυρίως για νεαρά σε ηλικία όρνεα οι δυνάμεις των οποίων τα εγκαταλείπουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ανήμπορα να πετάξουν σταματούν στα πιο απίθανα μέρη.

Το τελευταίο ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου. Πολίτης εντόπισε τον νεαρό γύπα να περιφέρεται εξαντλημένος πάνω στον αυτοκινητόδρομο και έσπευσε να τον βοηθήσει. Τον προστάτευσε από τα διερχόμενο οχήματα, του έδωσε νερό και τροφή και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες περιμένοντας στο σημείο μέχρις ότου φτάσει η ομάδα της Δασικής Υπηρεσίας που παρέλαβε το εξαντλημένο αρπακτικό για φροντίδα και αποκατάσταση.

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