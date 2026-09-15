Συναγερμός στην Κυλλήνη: Ανετράπη σκάφος - Αγνοείται χειριστής ταχύπλοου

Snapshot Ανετράπη ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης, με αγνοούμενο τον χειριστή του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του χειριστή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης