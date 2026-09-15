Zeekr 9X: Στην Ελλάδα με σχεδόν 900 ίππους

Η Zeekr ανεβάζει αισθητά τον πήχη στην ελληνική αγορά, φέρνοντας το νέο 9X, ένα τεράστιο πολυτελές SUV με έξι θέσεις, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση που αγγίζει τους 900 ίππους.

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