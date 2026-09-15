«Ο γιατρός ο κάστορας, των δοντιών ο μάστορας»: Πρώτο βραβείο για τους Έλληνες οδοντιάτρους

Snapshot Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία κέρδισε το πρώτο βραβείο "Smile Grand 2026" από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία για καινοτόμο πρόγραμμα προαγωγής στοματικής υγείας και πρόληψης σε παιδιά.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην Κρήτη με συνεργασία της ΕΟΟ, της Περιφέρειας, των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα για δωρεάν προληπτικούς ελέγχους σε σχολεία.

Η παιδική θεατρική παράσταση «Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας» συνοδεύει το πρόγραμμα, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης με βιωματικό και ψυχαγωγικό τρόπο. Snapshot powered by AI

Η σημαντική αυτή αναγνώριση αφορά το ολοκληρωμένο, καινοτόμο πρόγραμμα προαγωγής της στοματικής υγείας και πρόληψης για παιδιά, το οποίο υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία από την Ομοσπονδία.

Η βραβευθείσα πρωτοβουλία εφαρμόστηκε στην Κρήτη, σε συνεργασία της ΕΟΟ με την Περιφέρεια, τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης, καθώς και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία επισκέπτεται συστηματικά όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων του νησιού -ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές– πραγματοποιώντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και ενημερώσεις.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από την εξαιρετικά επιτυχημένη παιδική θεατρική παράσταση «Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας», η οποία είναι βασισμένη στο παραμύθι της Ειρήνης Ανδρουλάκη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Λουδιανού. Το θεατρικό μεταφέρει το μήνυμα της πρόληψης με τρόπο βιωματικό και ψυχαγωγικό στα παιδιά, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε και στην Αθήνα, κερδίζοντας τις καρδιές των μαθητών της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δεβλιώτης, δήλωσε: «Η κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου βραβείου "Smile Grand 2026" από την FDI αποτελεί μια δικαίωση οράματος και σκληρής δουλειάς. Η σπουδαία αυτή διεθνής διάκριση επιβεβαιώνει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ότι όταν οι επιστημονικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα αποτελέσματα μπορούν να μας φέρουν στην παγκόσμια πρωτοπορία. Θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Υγείας & Κλινικών Προγραμμάτων, κ. Γεώργιο Πιτσούλη, για την αμέριστη στήριξή τους και την κοινή μας δέσμευση στη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" ανήκει στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης και σε όλους τους συναδέλφους οδοντιάτρους που στελεχώνουν και στηρίζουν εθελοντικά αυτή την προσπάθεια, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης από σχολείο σε σχολείο, μέσω της Κινητής Μονάδας και της υπέροχης παράστασης "Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας". Το βραβείο αυτό ανήκει σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα οδοντίατρο. Μας γεμίζει περηφάνια, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, επεκτείνοντας τέτοιες καινοτόμες δράσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε υγιή χαμόγελα για όλα τα παιδιά της πατρίδας μας.»