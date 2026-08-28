Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη μοτοσικλετιστή μετά από τροχαίο

Ο 30χρονος μοτοσικλετιστής χτύπησε αστυνομικούς – Βεβαιώθηκαν σε βάρος του πρόστιμα ύψους 18.590 ευρώ

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη μοτοσικλετιστή μετά από τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής προκάλεσε αναστάτωση στην ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγώντας επικίνδυνα και προκαλώντας τροχαίο ατύχημα.
  • Ο οδηγός κινούνταν αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας και παραβίαζε πολλαπλούς ερυθρούς σηματοδότες.
  • Προκλήθηκαν υλικές ζημιές από πρόσκρουση της μηχανής σε οχήματα.
  • Κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος χρησιμοποίησε βία εναντίον των αστυνομικών.
  • Βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις σε βάρος του με πρόστιμα ύψους 18.590 ευρώ.
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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με 30χρονο να οδηγεί επικίνδυνα και τελικά να προκαλεί τροχαίο ατύχημα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλο οδηγώντας επικίνδυνα, αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε συστηματικά, διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών. Κατά πληροφορίες, ο άνδρας προσέκρουσε με τη μηχανή σε οχήματα.

Κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Σε βάρος του 30χρονου βεβαιώθηκαν συνολικά δεκαοκτώ παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα 18.590 ευρώ.

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