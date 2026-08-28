Δημήτρης Κόκοτας: Σήμερα στην Αγία Βαρβάρα η κηδεία του - Το αίτημα της οικογένειας

Snapshot Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 28 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κυματίζει μεσίστια η σημαία μέχρι την ταφή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία, θα καταθέσει στεφάνι και θα καθιερώσει υποτροφία και ονοματοδοσία αίθουσας στο Ωδείο προς τιμήν του Δημήτρη Κόκοτα.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για τον Σεπτέμβριο αναβάλλονται για μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, μετά από σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας λόγω εμφράγματος. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, με συγγενείς, φίλους και συνεργάτες να συγκεντρώνονται στην Αγία Βαρβάρα για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Η νεκρώσιμη ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο. Η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, με σεβασμό στο πένθος τους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα παρέμεινε στο νοσοκομείο διασωληνωμένος και παρά την μικρή βελτίωση που σημείωνε ο οργανισμός του, τελικά έπαθε σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, θα αναλάβει τα έξοδα της κηδείας.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής. Το Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία και να γίνει κατάθεση στεφανιού.

Στις ίδιες αποφάσεις περιλαμβάνεται η καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς και η ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης", στη μνήμη του. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για μεταγενέστερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.

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