Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή

Η οικογένειά του επιθυμεί η αποχαιρετιστήρια διαδικασία να γίνει με διακριτικότητα

Δημήτρης Δρίζος

Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, μετά από μακρά νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω οξέος εμφράγματος και καρδιακής ανακοπής.
  • Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε ομόφωνα να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του και να προχωρήσει σε σειρά τιμητικών ενεργειών στη μνήμη του.
  • Η οικογένεια ζήτησε η κηδεία να γίνει με διακριτικότητα και σεβασμό, μακριά από τα μέσα ενημέρωσης.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής, μεσίστια σημαία, παρουσία όλων στην εξόδιο ακολουθία και κατάθεση στεφανιού.
  • Καθιερώθηκε υποτροφία και ονοματοδοτήθηκε αίθουσα του Ωδείου προς τιμήν του, ενώ οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβλήθηκαν μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο.
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Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών στις 25 Αυγούστου, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου βρισκόταν από τις 28 Μαρτίου του 2024. Τότε είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το J2US.

Μετά τον θάνατό του, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του και να προχωρήσει σε σειρά θεσμικών ενεργειών στη μνήμη του.

Η οικογένειά του επιθυμεί η αποχαιρετιστήρια διαδικασία να γίνει με διακριτικότητα. Ειδικότερα, η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, θέλει οι οικείοι του τραγουδιστή να τον αποχαιρετήσουν με σεβασμό και ηρεμία, όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα Μέσα.

Μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τον τραγουδιστή και δημοτικό σύμβουλο, με αποτέλεσμα να εγκριθεί σχετικό ψήφισμα.

Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και ενέκρινε ομόφωνα το σώμα, αποφασίστηκε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας να αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής, το Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία και να γίνει κατάθεση στεφανιού.

Στις ίδιες αποφάσεις περιλαμβάνεται η καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς και η ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης", στη μνήμη του.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για μεταγενέστερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.

Το ψήφισμα προβλέπει ακόμη να επιδοθεί στην οικογένειά του, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί στον Τύπο. Η απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειο Βόσσο και έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια.

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