Συγκλονίζει η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Καταλάβαινε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε»

«Αν μπορούμε όλοι να γίνουμε σαν τον Δημήτρη… και να μην είμαστε σαν τη ζούγκλα τη σημερινή», ανέφερε συγκινημένη η γυναίκα του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, μιλώντας στο MEGA μερικές ώρες μετά την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή.

Μέσα στο σκοτάδι που βιώνει, συγκλονίζει με το μεγαλείο ψυχής και τη δύναμη που επέδειξε όλο αυτόν τον καιρό που ο Δημήτρης Κόκοτας δοκιμαζόταν καθημερινά μετά το οξύ έμφραγμα και την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στα τέλη Μαρτίου του 2024.

«Προσπαθούσε να πάρει τα πάνω του, αλλά… ένας κουρασμένος οργανισμός. Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε, δυστυχώς. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε. Δηλαδή, εκτελούσε εντολές με όση δύναμη είχε. Καταλάβαινε ό,τι του έλεγα. Του έλεγα να κάνει πράγματα, ό,τι ιδέα είχα, να προσπαθήσει. Να παίξει πιάνο, ας πούμε. Κουνούσε τα δάχτυλα, έκανε κάπως την κίνηση, όσο μπορούσε και θεώρησα ότι σιγά – σιγά έρχεται κοντά μας. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ναι, καταλάβαινα ότι είναι μία ριψοκίνδυνη κατάσταση μέσα στην εντατική, δεν έχω άγνοια. Αλλά είχε δύναμη, το αντιμετώπιζε. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα είμαι εκεί, κάθε μέρα ήμουν εκεί», επεσήμανε ακόμη η κυρία Πετράκη.

Η κηδεία του τραγουδιστή θα τελεστεί την προσεχή Παρασκευή (28/08), με τη νεκρώσιμο ακολουθία να είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ενώ, η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο. Η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, με σεβασμό στο πένθος τους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μετά τον θάνατό του, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τον τραγουδιστή και δημοτικό σύμβουλο, με αποτέλεσμα να εγκριθεί ψήφισμα. Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, Λάμπρος Μίχος και ενέκρινε ομόφωνα το σώμα, αποφασίστηκε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας να αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα.

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