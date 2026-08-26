Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή από τις «Διαδόσεις» στις μεγάλες επιτυχίες - Οι μεγάλες συνεργασίες

Snapshot Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, διακρίθηκε στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι των ’90s και 2000 με προσωπική δισκογραφία που περιλαμβάνει δέκα άλμπουμ και μεγάλες επιτυχίες.

Η συνεργασία του με τον Φοίβο στα πρώτα του άλμπουμ «Διαδόσεις», «Συνείδηση» και «Αχαριστία» αποτέλεσε τη βάση για την καθιέρωσή του στη μουσική σκηνή.

Ακολούθησαν επιτυχημένες συνεργασίες με τον Νίκο Καρβέλα και τον Γιώργο Θεοφάνους, που επέκτειναν το μουσικό του ρεπερτόριο και ανέδειξαν τη φωνή του.

Το 2024 υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US» και νοσηλευόταν έως το θάνατό του τον Αύγουστο του 2026.

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε σημαντικό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, με τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται και να θυμούνται όσοι έζησαν την εποχή του. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή που συνδέθηκε έντονα με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000.

Ο γιος του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα είχε να διαχειριστεί από την αρχή της καριέρας του ένα βαρύ καλλιτεχνικό επώνυμο. Ωστόσο, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα, με τραγούδια που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, δίσκους που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι και συνεργασίες με ορισμένους από τους σημαντικότερους δημιουργούς και ερμηνευτές της εποχής.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US».

Τα παιδικά του χρόνια και η καριέρα

Γεννημένος στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1968, ο Δημήτρης Κόκοτας μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το τραγούδι αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας, είχε ήδη διαγράψει μια σπουδαία πορεία στο ελληνικό τραγούδι και αποτελούσε ένα από τα μεγάλα ονόματα του λαϊκού πενταγράμμου. Ο Δημήτρης γνώρισε από μικρός τον κόσμο της μουσικής, των στούντιο, των νυχτερινών κέντρων και των ζωντανών εμφανίσεων.

Όταν αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά το τραγούδι, γνώριζε καλά ότι θα συγκρινόταν με τον πατέρα του. Ο ίδιος, ωστόσο, είχε μιλήσει με υπερηφάνεια για αυτή τη σχέση, τονίζοντας ότι ήταν πάντα ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να δημιουργήσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η δισκογραφική του παρουσία ξεκίνησε το 1994 και πολύ γρήγορα έγινε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη νέα γενιά του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Το ξεκίνημα με τον Φοίβο και οι «Διαδόσεις»

Το πρώτο μεγάλο βήμα στη δισκογραφία έγινε τον Φεβρουάριο του 1994, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο «Διαδόσεις».

Η συνεργασία με τον Φοίβο αποδείχθηκε καθοριστική. Ο γνωστός δημιουργός ανέλαβε τη μουσική και τους στίχους, δημιουργώντας ένα ρεπερτόριο που ταίριαξε στη φωνή και το ύφος του νεαρού τότε τραγουδιστή.

Οι «Διαδόσεις» γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και έγιναν χρυσός δίσκος, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιδιαίτερα παραγωγικής περιόδου για τον Κόκοτα. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν οι «Διαδόσεις», τα «Αυτά τα χείλια», το «Άντε γεια μας» και το «Κι αν σ' αγαπώ».

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν απλώς ένα καλό ξεκίνημα. Ήταν η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού των ’90s.

Η «Συνείδηση» και η εκτόξευση της καριέρας

Έναν χρόνο αργότερα, το 1995, ο Δημήτρης Κόκοτας επέστρεψε με τη «Συνείδηση», συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον Φοίβο.

Ο δίσκος περιείχε τραγούδια που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή και ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη θέση του τραγουδιστή στην ελληνική μουσική σκηνή.

Το «Γιατί με τυραννάς», το «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή», το «Κι άσε να λένε» και η «Ανεμώνα» έγιναν χαρακτηριστικά κομμάτια του ρεπερτορίου του και ακούστηκαν σε ραδιόφωνα και νυχτερινά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης περιόδου ήταν τέτοια ώστε το όνομα του Δημήτρη Κόκοτα άρχισε να αποκτά τη δική του δυναμική, ανεξάρτητα από τη συγγένειά του με τον Σταμάτη Κόκοτα.

Η τελευταία συνεργασία με τον Φοίβο

Το 1997 ήρθε ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στην καριέρα του. Ο Κόκοτας κυκλοφόρησε την «Αχαριστία», την τρίτη και τελευταία προσωπική του δουλειά σε συνεργασία με τον Φοίβο.

Ο δίσκος γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και έγινε χρυσός ήδη από την πρώτη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια απέκτησε πλατινένια πορεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το ομώνυμο τραγούδι έγινε ένα από τα κομμάτια που συνδέθηκαν περισσότερο με τον Δημήτρη Κόκοτα. Η «Αχαριστία» και η «Αμαρτωλή» βρέθηκαν ανάμεσα στις επιτυχίες που ξεχώρισαν και παρέμειναν στο ρεπερτόριό του για χρόνια.

Η συνεργασία με τον Φοίβο ολοκληρώθηκε, όμως η καριέρα του Κόκοτα όχι μόνο δεν ανακόπηκε, αλλά πέρασε σε ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο.

Η νέα εποχή με τον Νίκο Καρβέλα

Το 1998 ο Δημήτρης Κόκοτας συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα, σε μια αλλαγή κατεύθυνσης που αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Το άλμπουμ «Για μένα» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1998 και έγινε χρυσό από την πρώτη ημέρα, ενώ μέσα σε μόλις 15 ημέρες είχε φτάσει σε πλατινένιες πωλήσεις, ξεπερνώντας τις 50.000.

Από τον δίσκο ξεχώρισαν τραγούδια όπως το «Για μένα», το «Στο ’χω πει», ο «Παλιοχαρακτήρας» και το «Για πάντα».

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Κόκοτας είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη συνεργασία του με τον Καρβέλα. Θυμόταν, όπως είχε πει, τις στιγμές στο σπίτι του δημιουργού, όπου τα τραγούδια γεννιούνταν με μια κιθάρα, αλλά και την επιτυχία που ακολούθησε.

«Σε ρεύματα αντίθετα» με Θεοφάνους και Φαλάρα

Η δημιουργική αναζήτηση συνεχίστηκε το 1999 με τον δίσκο «Σε ρεύματα αντίθετα».

Αυτή τη φορά ο Κόκοτας συνεργάστηκε με τον Γιώργο Θεοφάνους στη μουσική και τον Πάνο Φαλάρα στους στίχους. Η νέα δουλειά διατήρησε τον λαϊκό χαρακτήρα του τραγουδιστή, δίνοντάς του παράλληλα ένα διαφορετικό μουσικό ρεπερτόριο.

Τραγούδια όπως το «Είσαι γυναίκα ουρανός», το «Παντού σημάδια σου», το «Τι σου χρωστάω», το «Μήνυμα γραπτό» και το «Σ’ εκείνη να γυρίσεις» ξεχώρισαν από τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο ίδιος ο Δημήτρης Κόκοτας είχε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία του με τον Θεοφάνους, θυμούμενος με νοσταλγία τις στιγμές στο στούντιο.

Μια δισκογραφία που συνεχίστηκε

Η πορεία του δεν σταμάτησε στις μεγάλες επιτυχίες των ’90s. Ο Δημήτρης Κόκοτας συνέχισε να κυκλοφορεί προσωπικές δουλειές και τα επόμενα χρόνια.

Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Έχω φύγει», «Ολόψυχα δικός σου», «Ένα», «Απρόσμενη αγάπη» και «Άμα δε σε δω απόψε», με τον τελευταίο να κυκλοφορεί το 2007. Συνολικά, η προσωπική δισκογραφία του έφτασε τα δέκα άλμπουμ.

Σε αυτή τη διαδρομή συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς, αλλά και με μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα και η Λίτσα Γιαγκούση, καθώς και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Η σχέση με τον πατέρα του και η προσπάθεια να σταθεί μόνος του

Το επώνυμο «Κόκοτας» ήταν από μόνο του μια μεγάλη παρακαταθήκη, αλλά ταυτόχρονα και μια δύσκολη κληρονομιά.

Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν προσπάθησε να απομακρυνθεί από τη σχέση με τον πατέρα του. Αντίθετα, μιλούσε με υπερηφάνεια για τον Σταμάτη και για όσα είχε διδαχθεί δίπλα του.

Ταυτόχρονα, γνώριζε ότι για να αποκτήσει πραγματικά τη δική του θέση στη μουσική σκηνή έπρεπε να δημιουργήσει ένα προσωπικό ρεπερτόριο.

Και αυτό ακριβώς έκανε. Οι επιτυχίες του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και άλλων σημαντικών δημιουργών δημιούργησαν έναν ξεχωριστό μουσικό κόσμο, στον οποίο η φωνή του απέκτησε τη δική της ταυτότητα.

Οι μεγάλες συνεργασίες και εκτός δισκογραφίας

Η παρουσία του στη μουσική δεν περιορίστηκε στις προσωπικές του δισκογραφικές δουλειές.

Το 2013 συμμετείχε μαζί με τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Στέλιο Διονυσίου σε μια μεγάλη διεθνή περιοδεία με τίτλο «A Tribute to the Legends».

Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, η Αργεντινή, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και το Ισραήλ.

Η ιδέα της περιοδείας είχε ιδιαίτερο συμβολισμό: οι τέσσερις καλλιτέχνες παρουσίαζαν μεγάλες επιτυχίες των πατεράδων τους, δημιουργώντας μια μουσική γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές του ελληνικού τραγουδιού.

Η περιπέτεια της υγείας του

Στις 28 Μαρτίου 2024, η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά.

Κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US», υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για περισσότερο από δύο χρόνια.

Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη μάχη, με την οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του.

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