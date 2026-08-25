Δημήτρης Κόκοτας: Θλίψη για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Την τελευταία του πνοή «άφησε» σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 15:30, έπειτα από μακροχρόνια μάχη που έδινε στη ΜΕΘ.

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας «Γεώργιος Γεννηματάς» εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τη διοικήτρια του νοσοκομείου, Άννα Μαΐνα.

«Σήμερα, στις 25/08/2026 και ώρα 15:30, στο Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”, απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».