Δημήτρης Κόκοτας: Θλίψη για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Ο Δημήτρης Κόκοτας «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, «βυθίζοντας» στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του
Την τελευταία του πνοή «άφησε» σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 15:30, έπειτα από μακροχρόνια μάχη που έδινε στη ΜΕΘ.
Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας «Γεώργιος Γεννηματάς» εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.
Η ανακοίνωση υπογράφεται από τη διοικήτρια του νοσοκομείου, Άννα Μαΐνα.
«Σήμερα, στις 25/08/2026 και ώρα 15:30, στο Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”, απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».