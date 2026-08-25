Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

Snapshot Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε σε ηλικία 57 ετών μετά από σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας λόγω σοβαρού καρδιακού επεισοδίου που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Το καρδιακό επεισόδιο συνέβη κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό σόου «J2US», όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή.

Ο τραγουδιστής είχε ξεκινήσει την καριέρα του το 1994 με το άλμπουμ «Διαδόσεις» και ακολούθησε πλούσια δισκογραφία με επιτυχίες και συνεργασίες με γνωστούς συνθέτες.

Το 2013 συμμετείχε στη διεθνή περιοδεία «A Tribute to the Legends» μαζί με άλλους καλλιτέχνες, τιμώντας τους πατεράδες τους.

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη, ενώ είχε απασχολήσει και για τη σχέση του με την Τζωρτζίνα, κόρη της Μαρινέλλας. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα είχε δώσει από τότε μια δύσκολη και μακρά μάχη για τη ζωή του, παραμένοντας για σχεδόν δύο χρόνια υπό νοσηλεία.

Η περιπέτεια ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό σόου «J2US», όπου υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια πρόβας για το show και έκτοτε νοσηλευόταν, δίνοντας μια μακρά και δύσκολη μάχη.

Από εκείνη την ημέρα παρέμεινε νοσηλευόμενος στο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάσταση της υγείας του να απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα την κοινή γνώμη και τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μακρά περίοδο νοσηλείας, ο γνωστός τραγουδιστής δεν κατάφερε τελικά να ανακάμψει.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του σπουδαίου ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, είχε ακολουθήσει τη δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στη μουσική σκηνή.

Η πορεία του στη μουσική

Ο Δημήτρης Κόκοτας έκανε το προσωπικό του δισκογραφικό ντεμπούτο το 1994 με το άλμπουμ «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολούθησε το 1995 η «Συνείδηση», που έφτασε σε πλατινένιες πωλήσεις, ενώ το 1997 κυκλοφόρησε η «Αχαριστία», η τελευταία συνεργασία του με τον Φοίβο και ο πιο επιτυχημένος δίσκος της καριέρας του, με περισσότερες από 80.000 πωλήσεις.

Το 1998 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα για το άλμπουμ «Για μένα», ενώ ακολούθησαν οι δίσκοι «Σε ρεύματα αντίθετα» (1999), «Έχω φύγει» (2000), «Ολόψυχα δικός σου» (2002), «Ένα» (2003), «Απρόσμενη αγάπη» (2004) και «Άμα δε σε δω απόψε» (2007), αφήνοντας πίσω του μια πλούσια δισκογραφία με πολλές ραδιοφωνικές επιτυχίες.

Το 2013 συμμετείχε μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Διονυσίου στη διεθνή περιοδεία «A Tribute to the Legends», παρουσιάζοντας σε πολλές χώρες τις μεγάλες επιτυχίες των πατεράδων τους. Τα τελευταία χρόνια συνέχισε τις εμφανίσεις του, μεταξύ άλλων και στο πλευρό του Γιώργου Λεμπέση.

Στην προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Πετράκη, με την οποία απέκτησαν το 2011 την κόρη τους, Ριάνα.

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