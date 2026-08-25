Δημήτρης Κόκοτας: Ο γιος του θρύλου που χάραξε το δικό του δρόμο

Snapshot Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε σε ηλικία 57 ετών, μετά από σχεδόν δυόμισι χρόνια νοσηλείας λόγω σοβαρού καρδιακού επεισοδίου το 2024.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1994 με τον δίσκο «Διαδόσεις» και γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του '90, κυκλοφορώντας πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.

Ήταν γιος του Σταμάτη Κόκοτα και παρότι η σχέση τους είχε εντάσεις, ο Δημήτρης δημιούργησε τη δική του μουσική ταυτότητα και συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Συμμετείχε στην περιοδεία «A Tribute to the Legends» μαζί με παιδιά άλλων θρυλικών Ελλήνων τραγουδιστών, παρουσιάζοντας επιτυχίες των πατεράδων τους σε πολλές χώρες.

Παρά τη δημοφιλία του, διατήρησε χαμηλό προφίλ, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά του και αποφεύγοντας τη δημόσια έκθεση της προσωπικής του ζωής. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή τριών δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι, μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες, συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες και μια οικογένεια που υπήρξε πάντα η μεγάλη του προτεραιότητα.

Ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US». Για σχεδόν δυόμισι χρόνια έδωσε μια δύσκολη μάχη, πριν τελικά φύγει από τη ζωή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κηφισιά, μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του.

Πατέρας του ήταν ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής Σταμάτης Κόκοτας, ένας τραγουδιστής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς.

Ο Δημήτρης μεγάλωσε μέσα στη μουσική, όμως η σχέση του με τον πατέρα του δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Ήταν μια σχέση έντονη, με αγάπη, διαφωνίες, συμβουλές και συγκρούσεις.

Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τον Σταμάτη Κόκοτα, παραδεχόμενος πως οι δυο τους ήταν συχνά σε κόντρα, αλλά ταυτόχρονα αναγνώριζε ότι οι συμβουλές του πατέρα του είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαδρομή του.

Μάλιστα, μετά τον θάνατο του Σταμάτη Κόκοτα το 2022, ο Δημήτρης είχε πει πως του έλειπε σε κάθε φάση της ζωής του και πως η σημαντικότερη συμβουλή που του είχε δώσει ήταν να μην σταματήσει ποτέ να εξελίσσεται μέσα από την πρόβα και τη δουλειά.

«Δεν σκέφτηκα ποτέ τη σύγκριση με τον τεράστιο Σταμάτη Κόκοτα»

Το επώνυμο Κόκοτας ήταν από μόνο του ένα μεγάλο βάρος για έναν νέο τραγουδιστή που επιχειρούσε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ο Δημήτρης, ωστόσο, δεν προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από το όνομα του πατέρα του. Αντίθετα, προσπάθησε να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα.

Σε συνέντευξή του είχε εξηγήσει πως δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι έπρεπε να ανταγωνιστεί τον πατέρα του. «Αγαπώ πολύ τη δουλειά του πατέρα μου, κατ’ επέκταση και τη δική μου», είχε πει, υπογραμμίζοντας πως ήταν ευγνώμων επειδή ο κόσμος αγάπησε και τη δική του δουλειά.

Το τραγούδι, άλλωστε, ήταν για εκείνον οικογενειακή κληρονομιά, αλλά και προσωπική επιλογή.

Το μεγάλο ξεκίνημα με τις «Διαδόσεις»

Το 1994 ήρθε το πρώτο μεγάλο βήμα. Ο Δημήτρης Κόκοτας κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, τις «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Η δουλειά αυτή αποτέλεσε την αφετηρία μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης πορείας στη δισκογραφία.

Από το άλμπουμ ξεχώρισαν τραγούδια όπως οι «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ», ενώ ο δίσκος γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Φοίβος και ο Δημήτρης ήταν ήδη φίλοι και η συνεργασία τους έμελλε να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της πρώτης περιόδου της καριέρας του.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1995, κυκλοφόρησε η «Συνείδηση», και ο Δημήτρης Κόκοτας επιβεβαίωσε ότι η επιτυχία των «Διαδόσεων» δεν ήταν τυχαία. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος, ενώ τραγούδια όπως τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα» έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή.

Η δεκαετία του ’90 είχε πλέον ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της στον Δημήτρη Κόκοτα.

Το 1997 ήρθε η «Αχαριστία», ο τρίτος προσωπικός του δίσκος και η τελευταία συνεργασία του με τον Φοίβο.

Η επιτυχία ήταν άμεση. Ο δίσκος έγινε χρυσός από την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια πλατινένιος, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις. Σύμφωνα με καταγραφές της εποχής, οι συνολικές πωλήσεις του έφτασαν τουλάχιστον τις 80.000, καθιστώντας τον την πιο επιτυχημένη δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Κόκοτα.

Η «Αχαριστία» δεν ήταν απλώς ένας ακόμη επιτυχημένος δίσκος. Ήταν η δουλειά που σφράγισε την παρουσία του στη χρυσή περίοδο της ελληνικής δισκογραφίας των ’90s.

Το 1998 ο Δημήτρης Κόκοτας έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, συνεργαζόμενος για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα. Ο δίσκος «Για μένα» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1998 και έγινε χρυσός από την πρώτη ημέρα, ενώ μέσα σε μόλις 15 ημέρες έφτασε σε πλατινένιες πωλήσεις.

Από τη δουλειά ξεχώρισαν τα «Για μένα», «Στο ’χω πει», «Παλιοχαρακτήρας» και «Για πάντα».

Το 1999 ακολούθησε το «Σε ρεύματα αντίθετα», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Ο δίσκος έγινε χρυσός και αρκετά από τα τραγούδια του πέρασαν δυναμικά στο ραδιόφωνο, όπως τα «Είσαι γυναίκα ουρανός», «Παντού σημάδια σου», «Τι σου χρωστάω», «Μήνυμα γραπτό» και «Σ’ εκείνη να γυρίσεις».

Μια πλούσια δισκογραφία

Ο Δημήτρης Κόκοτας συνέχισε να κυκλοφορεί προσωπικές δουλειές και τα επόμενα χρόνια. Το 2000 κυκλοφόρησε το «Έχω φύγει», μέσα από τη Minos EMI, με συμμετοχή αρκετών δημιουργών, ενώ ακολούθησαν τα «Ολόψυχα δικός σου» το 2002, «Ένα» το 2003 και «Απρόσμενη αγάπη» το 2004.

Το 2007 κυκλοφόρησε το «Άμα δε σε δω απόψε», μαζί με το «Live + 4» από την Alpha Records. Συνολικά, η δισκογραφία του περιλαμβάνει περισσότερες από δέκα κυκλοφορίες και δεκάδες τραγούδια που συνδέθηκαν με τη λαϊκή και ποπ σκηνή της εποχής.

Οι συνεργασίες με τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού

Στην πορεία του συνεργάστηκε με σημαντικούς ερμηνευτές και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Μαρινέλλα, ο Πασχάλης Τερζής, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση, η Μαντώ, αλλά φυσικά και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την καριέρα του: παρότι ξεκίνησε έχοντας δίπλα του ένα τεράστιο οικογενειακό όνομα, κατάφερε να σταθεί ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της δικής του γενιάς.

Η «κληρονομιά» των πατεράδων τους έγινε διεθνής περιοδεία

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της πορείας του ήρθε όταν ο Δημήτρης Κόκοτας ένωσε το δικό του όνομα με εκείνα άλλων παιδιών θρυλικών Ελλήνων τραγουδιστών.

Μαζί με τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Στέλιο Διονυσίου συμμετείχε στην περιοδεία «A Tribute to the Legends», παρουσιάζοντας μεγάλες επιτυχίες των πατεράδων τους.

Οι συναυλίες ταξίδεψαν σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Παρά τη δημοφιλία του, ο Δημήτρης Κόκοτας δεν ήταν άνθρωπος που επιδίωκε τη δημοσιότητα. Όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί του τον περιέγραφαν ως άνθρωπο με ήθος, καλλιεργημένο, ειλικρινή και με χιούμορ, ενώ ο ίδιος φρόντιζε να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα.

Χαρακτηριστικό είναι πως όταν γεννήθηκε η κόρη του, είχε αρνηθεί πρόταση να ενημερωθούν τα τηλεοπτικά συνεργεία από το μαιευτήριο. Όπως είχε εξηγήσει, ακολουθούσε και σε αυτό τη συμβουλή του πατέρα του, ότι ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να προβάλλει την οικογένεια και τα παιδιά του.

Στην προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Πετράκη.

Το 2011 απέκτησαν την κόρη τους, Ριάνα, η οποία αποτέλεσε τη μεγάλη αδυναμία της ζωής του. Ο ίδιος είχε μιλήσει για τη σημασία που είχε για εκείνον η οικογένεια και για τον χρόνο που περνούσαν μαζί, μακριά από τη δημοσιότητα.

Η επιστροφή

Τα επόμενα χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από το προσκήνιο. Παράλληλα με τη μουσική, ασχολήθηκε και με επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ διατηρούσε café-bar στο Νέο Ηράκλειο. Οι εμφανίσεις του έγιναν πιο επιλεκτικές και οι συνεντεύξεις του σπάνιες.

Το τραγούδι, ωστόσο, δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή του. Όπως είχε πει ο ίδιος, ακόμη και την περίοδο που απείχε από τα μουσικά δρώμενα, τραγουδούσε επιλεκτικά.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει σε μεγαλύτερους χώρους, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε τόσο δικές του επιτυχίες όσο και τραγούδια του πατέρα του.

Η στιγμή που όλα άλλαξαν

Στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US», ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και παρέμεινε εκεί για σχεδόν δυόμισι χρόνια. Η περιπέτεια της υγείας του συγκλόνισε την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους του και τον κόσμο που είχε μεγαλώσει με τα τραγούδια του.

Για μεγάλο διάστημα οι πληροφορίες για την κατάστασή του ήταν ελάχιστες, καθώς η οικογένειά του είχε επιλέξει να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη περίοδο μακριά από τη δημοσιότητα.

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