Δημήτρης Κόκοτας: Οι επιτυχίες που έγραψαν τη δική του ιστορία - Από τις «Διαδόσεις» στην «Αχαριστία

Οι μεγάλες επιτυχίες, οι χρυσοί και πλατινένιοι δίσκοι και τα τραγούδια που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Δημήτρης Κόκοτας: Οι επιτυχίες που έγραψαν τη δική του ιστορία - Από τις «Διαδόσεις» στην «Αχαριστία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας ξεκίνησε τη δισκογραφική του καριέρα το 1994 με το άλμπουμ «Διαδόσεις», που έγινε χρυσό στην Ελλάδα και την Κύπρο.
  • Το 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Συνείδηση», που έγινε πλατινένιο και περιείχε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του.
  • Η «Αχαριστία» του 1997 ήταν η τρίτη συνεργασία του με τον Φοίβο και σημείωσε πάνω από 80.000 πωλήσεις, καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του.
  • Από το 1998 συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα και αργότερα με τον Γιώργο Θεοφάνους, συνεχίζοντας να κυκλοφορεί επιτυχημένα άλμπουμς που έγιναν χρυσά και πλατινένια.
  • Η μουσική του Κόκοτα παραμένει δημοφιλής μέσω συλλογών, live εμφανίσεων και ψηφιακών πλατφορμών, με τραγούδια που χαρακτηρίζουν μια εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν άφησε πίσω του μόνο μια σημαντική δισκογραφία. Άφησε τραγούδια που ακούστηκαν δυνατά στα ραδιόφωνα, μπήκαν στα νυχτερινά κέντρα και συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από τις πρώτες επιτυχίες με τον Φοίβο μέχρι τις συνεργασίες του με σημαντικούς δημιουργούς, η φωνή του απέκτησε τη δική της θέση στη μουσική σκηνή.

Το 1994 ο Δημήτρης Κόκοτας έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με τις «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Ο δίσκος γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσός.

Από την πρώτη του δουλειά ξεχώρισαν οι «Διαδόσεις», τα «Αυτά τα χείλια», το «Άντε γεια μας» και το «Κι αν σ' αγαπώ».

Η συνεργασία του με τον Φοίβο αποδείχθηκε καθοριστική για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, με τον ίδιο τον Κόκοτα να έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη επιλογή ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του.

Το 1995 ήρθε η «Συνείδηση», ξανά με τον Φοίβο στη μουσική και τους στίχους. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος και χάρισε στον Κόκοτα μερικά από τα τραγούδια που έμελλε να μείνουν στο προσωπικό του ρεπερτόριο.

Ανάμεσά τους τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να 'σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».

Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, κυκλοφόρησε η «Αχαριστία», η τρίτη προσωπική του δουλειά και η τελευταία συνεργασία του με τον Φοίβο.

Ο δίσκος έγινε χρυσός από την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια πλατινένιος, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις. Οι καταγραφές για την εποχή αναφέρουν συνολικές πωλήσεις τουλάχιστον 80.000 αντιτύπων, γεγονός που τον καθιστά μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της καριέρας του.

Η «Αχαριστία» έγινε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν περισσότερο με τον Δημήτρη Κόκοτα, ενώ στη λίστα των δημοφιλέστερων τραγουδιών του συναντά κανείς επίσης την «Αμαρτωλή».

Το 1998 ο Κόκοτας άλλαξε δημιουργικό περιβάλλον και συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα.

Ο δίσκος «Για μένα» έγινε χρυσός από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του και μέσα σε μόλις 15 ημέρες έφτασε σε πλατινένιες πωλήσεις. Από εκεί ξεχώρισαν το «Για μένα», το «Στο ’χω πει», ο «Παλιοχαρακτήρας» και το «Για πάντα».

Το 1999 κυκλοφόρησε το «Σε ρεύματα αντίθετα», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Πάνου Φαλάρα.

Ο δίσκος έγινε χρυσός και αρκετά τραγούδια του ξεχώρισαν ραδιοφωνικά. Ανάμεσά τους τα «Είσαι γυναίκα ουρανός», «Παντού σημάδια σου», «Τι σου χρωστάω», «Μήνυμα γραπτό» και «Σ’ εκείνη να γυρίσεις».

Η δισκογραφία του Κόκοτα δεν περιορίστηκε στις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90. Στις επόμενες δουλειές του συνέχισε να παρουσιάζει νέα τραγούδια, ενώ αρκετές από τις παλιότερες επιτυχίες του συνέχισαν να ακούγονται μέσα από συλλογές, live εμφανίσεις και επανεκδόσεις.

Ενδεικτικά, σε συλλογή με 28 μεγάλες επιτυχίες του περιλαμβάνονται τραγούδια όπως «Αμαρτωλή», «Γιατί με τυραννάς», «Ανεμώνα», «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή», «Αχαριστία», «Διαδόσεις», «Παλιοχαρακτήρας», «Ήλιε μου», «Συνείδηση», «Αυτά τα χείλια», «Στο ’χω πει», «Κι άσε να λένε», «Είσαι γυναίκα ουρανός» και «Για μένα».

Παράλληλα, η μουσική του παραμένει διαθέσιμη και στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου ανάμεσα στα κορυφαία τραγούδια του εμφανίζονται τα «Αυτά τα χείλια», «Ανεμώνα», «Γιατί με τυραννάς», «Αχαριστία» και άλλα.

Μια φωνή που έμεινε συνδεδεμένη με μια εποχή

Οι επιτυχίες του Δημήτρη Κόκοτα έγιναν κομμάτι μιας ολόκληρης περιόδου για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια όπως η «Αχαριστία», οι «Διαδόσεις», η «Συνείδηση», το «Γιατί με τυραννάς» και το «Για μένα» εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό μουσικό αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη που, παρότι κουβαλούσε ένα πολύ μεγάλο επώνυμο, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Φωτιά τώρα στον Άγιο Βλάσιο – Καίει σε χαμηλή βλάστηση, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πέλλα – Πυκνοί μαύροι καπνοί αναδύονται από το πύρινο μέτωπο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός της CIA Τζον Ρατκλιφ στην Μόσχα - Άγνωστο με ποιον συναντήθηκε

17:30ΥΓΕΙΑ

Τι κάνει το στρες στην καρδιά σας — Τι λένε οι καρδιολόγοι ότι βοηθάει

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε ο πατέρας μου», λέει η κόρη του 48χρονου

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν από Μαντζικέρτ: «Ξεκίνησε ο Αιώνα της Τουρκίας» - Οι αναφορές σε κατάκτηση «Κωνσταντινούπολης και Ιερουσαλήμ»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: 112 για εκκένωση δύο περιοχών

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένα βήμα πριν την έξοδο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Μπάρακ - Η «κόντρα» με την Λάρα Λούμερ - «Βρείτε κάποιον που δεν θα υπερασπίζεται τα τουρκικά συμφέροντα αλλά τα αμερικάνικα»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά στους Αγίους Δέκα του Δήμου Γόρτυνας – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

17:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Μην ανεβάζετε τίποτα!» - Συναγερμός του αμερικανικού Ναυτικού για drones και social media

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό drone τραυμάτισε δύο εργαζόμενους στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Χάκερς ξένων κυβερνήσεων έβαλαν στο στόχαστρο αξιωματούχους της Ε.Ε στο WhatsApp 

17:07ΚΟΣΜΟΣ

25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από Δευτέρα στα ράφια πάνω από 1.150 προϊόντα με μειωμένες τιμές, έως και 20% οι εκπτώσεις

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, επιχειρούν 8 εναέρια μέσα

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Λαύριο: «Οι βοριάδες απειλούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών, αλλά τα εναέρια μέσα επιχειρούν κανονικά»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του 48χρονου αστυνομικού

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος της Σαλαμίνας - Μεγάλη πυροσβεστική κινητοποίηση - Μήνυμα για εκκενώσεις από το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος της Σαλαμίνας - Μεγάλη πυροσβεστική κινητοποίηση - Μήνυμα για εκκενώσεις από το 112

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το 112 τώρα στην Κερατέα - Εντολή για εκκένωση στην Αγ. Μαρίνα και Τσονίμα - «Στα 20 μέτρα από τα σπίτια» η φωτιά λέει ο δήμαρχος - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Απειλές σε οικογένεια τουριστών από οδηγό ταξί: Ζήτησε €600 για κούρσα από αεροδρόμιο προς Αθήνα!

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε ο πατέρας μου», λέει η κόρη του 48χρονου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: 112 για εκκένωση δύο περιοχών

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένα βήμα πριν την έξοδο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Μπάρακ - Η «κόντρα» με την Λάρα Λούμερ - «Βρείτε κάποιον που δεν θα υπερασπίζεται τα τουρκικά συμφέροντα αλλά τα αμερικάνικα»

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία και το κρίσιμο κενό – Επέστρεψε στην Ισπανία η σύζυγός του

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Η βόλτα 5 παιδιών κατέληξε σε τραγωδία: Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα 17χρονη στα Άνω Λιόσια - Στη ΜΕΘ με κατάγματα συνομήλική της

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που προσγειώθηκε στην Μόσχα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας του Ισραήλ δολοφονείται εν ψυχρώ

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή στους δρόμους της Μόσχας μετά την άφιξη του αεροπλάνου

16:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κόκοτας: Οι επιτυχίες που έγραψαν τη δική του ιστορία - Από τις «Διαδόσεις» στην «Αχαριστία

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά στους Αγίους Δέκα του Δήμου Γόρτυνας – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ