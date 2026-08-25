Δημήτρης Κόκοτας: Οι επιτυχίες που έγραψαν τη δική του ιστορία - Από τις «Διαδόσεις» στην «Αχαριστία

Snapshot Ο Δημήτρης Κόκοτας ξεκίνησε τη δισκογραφική του καριέρα το 1994 με το άλμπουμ «Διαδόσεις», που έγινε χρυσό στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Συνείδηση», που έγινε πλατινένιο και περιείχε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του.

Η «Αχαριστία» του 1997 ήταν η τρίτη συνεργασία του με τον Φοίβο και σημείωσε πάνω από 80.000 πωλήσεις, καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του.

Από το 1998 συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα και αργότερα με τον Γιώργο Θεοφάνους, συνεχίζοντας να κυκλοφορεί επιτυχημένα άλμπουμς που έγιναν χρυσά και πλατινένια.

Η μουσική του Κόκοτα παραμένει δημοφιλής μέσω συλλογών, live εμφανίσεων και ψηφιακών πλατφορμών, με τραγούδια που χαρακτηρίζουν μια εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν άφησε πίσω του μόνο μια σημαντική δισκογραφία. Άφησε τραγούδια που ακούστηκαν δυνατά στα ραδιόφωνα, μπήκαν στα νυχτερινά κέντρα και συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από τις πρώτες επιτυχίες με τον Φοίβο μέχρι τις συνεργασίες του με σημαντικούς δημιουργούς, η φωνή του απέκτησε τη δική της θέση στη μουσική σκηνή.

Το 1994 ο Δημήτρης Κόκοτας έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με τις «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Ο δίσκος γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσός.

Από την πρώτη του δουλειά ξεχώρισαν οι «Διαδόσεις», τα «Αυτά τα χείλια», το «Άντε γεια μας» και το «Κι αν σ' αγαπώ».

Η συνεργασία του με τον Φοίβο αποδείχθηκε καθοριστική για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, με τον ίδιο τον Κόκοτα να έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη επιλογή ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του.

Το 1995 ήρθε η «Συνείδηση», ξανά με τον Φοίβο στη μουσική και τους στίχους. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος και χάρισε στον Κόκοτα μερικά από τα τραγούδια που έμελλε να μείνουν στο προσωπικό του ρεπερτόριο.

Ανάμεσά τους τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να 'σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».

Δύο χρόνια αργότερα, το 1997, κυκλοφόρησε η «Αχαριστία», η τρίτη προσωπική του δουλειά και η τελευταία συνεργασία του με τον Φοίβο.

Ο δίσκος έγινε χρυσός από την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια πλατινένιος, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις. Οι καταγραφές για την εποχή αναφέρουν συνολικές πωλήσεις τουλάχιστον 80.000 αντιτύπων, γεγονός που τον καθιστά μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της καριέρας του.

Η «Αχαριστία» έγινε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν περισσότερο με τον Δημήτρη Κόκοτα, ενώ στη λίστα των δημοφιλέστερων τραγουδιών του συναντά κανείς επίσης την «Αμαρτωλή».

Το 1998 ο Κόκοτας άλλαξε δημιουργικό περιβάλλον και συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα.

Ο δίσκος «Για μένα» έγινε χρυσός από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του και μέσα σε μόλις 15 ημέρες έφτασε σε πλατινένιες πωλήσεις. Από εκεί ξεχώρισαν το «Για μένα», το «Στο ’χω πει», ο «Παλιοχαρακτήρας» και το «Για πάντα».

Το 1999 κυκλοφόρησε το «Σε ρεύματα αντίθετα», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Πάνου Φαλάρα.

Ο δίσκος έγινε χρυσός και αρκετά τραγούδια του ξεχώρισαν ραδιοφωνικά. Ανάμεσά τους τα «Είσαι γυναίκα ουρανός», «Παντού σημάδια σου», «Τι σου χρωστάω», «Μήνυμα γραπτό» και «Σ’ εκείνη να γυρίσεις».

Η δισκογραφία του Κόκοτα δεν περιορίστηκε στις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90. Στις επόμενες δουλειές του συνέχισε να παρουσιάζει νέα τραγούδια, ενώ αρκετές από τις παλιότερες επιτυχίες του συνέχισαν να ακούγονται μέσα από συλλογές, live εμφανίσεις και επανεκδόσεις.

Ενδεικτικά, σε συλλογή με 28 μεγάλες επιτυχίες του περιλαμβάνονται τραγούδια όπως «Αμαρτωλή», «Γιατί με τυραννάς», «Ανεμώνα», «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή», «Αχαριστία», «Διαδόσεις», «Παλιοχαρακτήρας», «Ήλιε μου», «Συνείδηση», «Αυτά τα χείλια», «Στο ’χω πει», «Κι άσε να λένε», «Είσαι γυναίκα ουρανός» και «Για μένα».

Παράλληλα, η μουσική του παραμένει διαθέσιμη και στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπου ανάμεσα στα κορυφαία τραγούδια του εμφανίζονται τα «Αυτά τα χείλια», «Ανεμώνα», «Γιατί με τυραννάς», «Αχαριστία» και άλλα.

Μια φωνή που έμεινε συνδεδεμένη με μια εποχή

Οι επιτυχίες του Δημήτρη Κόκοτα έγιναν κομμάτι μιας ολόκληρης περιόδου για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια όπως η «Αχαριστία», οι «Διαδόσεις», η «Συνείδηση», το «Γιατί με τυραννάς» και το «Για μένα» εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό μουσικό αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη που, παρότι κουβαλούσε ένα πολύ μεγάλο επώνυμο, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή

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