Δημήτρης Κόκοτας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του - Τι ζητά η οικογένεια

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του τραγουδιστή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δημήτρης Κόκοτας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του - Τι ζητά η οικογένεια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Αυγούστου στις 12:00 στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και η ταφή στο Γ΄ Νεκροταφείο.
  • Η οικογένεια ζητά η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο και με σεβασμό στο πένθος, μακριά από τα μέσα ενημέρωσης.
  • Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας και προχωρά σε σειρά θεσμικών ενεργειών στη μνήμη του.
  • Αποφασίστηκε τήρηση ενός λεπτού σιγής, μεσίστια σημαία, παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία και κατάθεση στεφανιού.
  • Θα καθιερωθεί υποτροφία και ονοματοδοσία αίθουσας στο Ωδείο του δήμου προς τιμήν του, ενώ οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου θα αναβληθούν μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο.
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Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο, η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, μετά από μάχη πέραν των δύο χρόνων που έδωσε για τη ζωή του.

Η κηδεία του τραγουδιστή θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Αυγούστου, με τη νεκρώσιμη ακολουθία να είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Γ΄ Νεκροταφείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια του τραγουδιστή επιθυμεί η κηδεία να γίνει σε στενό κύκλο, με σεβασμό στο πένθος τους και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του τραγουδιστή

Μετά τον θάνατό του, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τον τραγουδιστή και δημοτικό σύμβουλο, με αποτέλεσμα να εγκριθεί σχετικό ψήφισμα. Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και ενέκρινε ομόφωνα το σώμα, αποφασίστηκε ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας να αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής, το Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία και να γίνει κατάθεση στεφανιού.

Στις ίδιες αποφάσεις περιλαμβάνεται η καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς και η ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο "Μήτρος Σουλιμιώτης", στη μνήμη του. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για μεταγενέστερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.

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