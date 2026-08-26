Δημήτρης Κόκοτας: Το αντίο της Άννας Βίσση - «Έφυγες νωρίς με τη γλυκιά φωνή σου...»

Η σχέση συνεργασίας μεταξύ της Άννας Βίσση και του Δημήτρη Κόκοτα είχε αφήσει το στίγμα της στη δεκαετία του ’90

Δημήτρης Δρίζος

Δημήτρης Κόκοτας: Το αντίο της Άννας Βίσση - «Έφυγες νωρίς με τη γλυκιά φωνή σου...»
LIFESTYLE
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  • Ο Δημήτρης Κόκοτας, σημαντικός καλλιτέχνης της δεκαετίας του '90, απεβίωσε προκαλώντας συγκίνηση στο ελληνικό μουσικό χώρο.
  • Η Άννα Βίσση εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και τον σεβασμό της για το ταλέντο και το ήθος του Κόκοτα.
  • Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν στη δεκαετία του '90, συμμετέχοντας μαζί σε δίσκους και νυχτερινά σχήματα.
  • Κατά τη διάρκεια της υγείας του Κόκοτα, η Άννα Βίσση του αφιέρωσε το τραγούδι «Στο ‘χω πει» σε συναυλία της ως ένδειξη στήριξης.
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας αφήνει μια πλούσια μουσική κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες και κοινό.
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Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα προκάλεσε βαθειά συγκίνηση στο ελληνικό μουσικό στερέωμα, με την Άννα Βίσση να εκφράζει δημόσια τη θλίψη και την εκτίμησή της για τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, ενώ η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον σεβασμό της για το ταλέντο και το ήθος του.

Η σχέση συνεργασίας μεταξύ της Άννας Βίσση και του Δημήτρη Κόκοτα είχε αφήσει το στίγμα της στη δεκαετία του ’90, όταν η τραγουδίστρια συμμετείχε ως φωνητικά στον δίσκο «Για Μένα» του Νίκου Καρβέλα, όπου και ο Κόκοτας ήταν βασικός ερμηνευτής. Επιπλέον, οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν την ίδια σκηνή σε νυχτερινά σχήματα της εποχής, ενισχύοντας έτσι τη μουσική τους συνεργασία και φιλία.

Με αφορμή τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, η Άννα Βίσση δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τόνισε πόσο σημαντικός υπήρξε για την ίδια. Στα λόγια της, επεσήμανε το ιδιαίτερο ταλέντο του και την ψυχή που έβαζε στις ερμηνείες του, μια ψυχή που, όπως ανέφερε, συνεχίζει να ζει στις καρδιές όσων τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν.

«Δημήτρη… Έφυγες νωρίς, αφήνοντας πίσω σου τη γλυκιά φωνή και την όμορφη ψυχή σου που θα μιλάει για πάντα μέσα μας», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον σεβασμό και τη συγκίνησή της.

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Η σχέση τους δεν περιορίστηκε μόνο στη συνεργασία επί σκηνής. Κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, η Άννα Βίσση του είχε αφιερώσει το τραγούδι «Στο ‘χω πει» σε μια από τις μεγάλες συναυλίες της, δείχνοντας την αμέριστη στήριξή της.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, με σημαντική πορεία στη νυχτερινή διασκέδαση και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα, αφήνει πίσω του μια πλούσια μουσική κληρονομιά. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, ενώ η μνήμη του θα συνεχίσει να εμπνέει καλλιτέχνες και κοινό.

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