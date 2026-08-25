Η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα - «Ραντεβού στους ουρανούς, καλό ταξίδι»

Snapshot Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών μετά από μακρά ασθένεια.

Η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη και τη συγκίνησή της μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέροντας «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα».

Στο μήνυμά της, απευθύνθηκε επίσης στην οικογένεια του τραγουδιστή, στέλνοντας ιδιαίτερα αγάπη στη σύζυγό του, Κατερίνα. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, μετά από μια μακρά και δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και η Τραϊάνα Ανανία, με την οποία ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί τη σκηνή στο J2US. Η συνεργασία τους στο τηλεοπτικό σόου είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, γεγονός που έκανε το μήνυμα της ηθοποιού ακόμη πιο προσωπικό.

Λίγο μετά την είδηση της απώλειάς του, η Ανανία δημοσίευσε στα social media ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους πορεία στο μουσικό σόου και απευθύνθηκε στον Δημήτρη Κόκοτα με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση.

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η ηθοποιός απευθύνθηκε και στην οικογένεια του τραγουδιστή, στέλνοντας την αγάπη και την αγκαλιά της στη σύζυγό του, Κατερίνα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι Σ αγαπώ πολύ Δεν έχω να πω τίποτα άλλο Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε η Τραϊάνα Ανανία.

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