Ρούλα Κορομηλά για Δημήτρη Κόκοτα: «Κρατάω στο κινητό μου το τελευταίο σου μήνυμα»

Snapshot Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατό του σε ηλικία 57 ετών.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έδωσε μάχη 2,5 ετών για την υγεία του πριν φύγει από τη ζωή.

Η Κορομηλά τόνισε την ευγένεια και τη σεμνότητα του Κόκοτα, αναφέροντας τη ζεστασιά και το λαμπερό του χαμόγελο στα κοινά τους στιγμιότυπα.

Κρατάει στο κινητό της το τελευταίο προσωπικό μήνυμα που της έστειλε πριν ξεκινήσει η περιπέτεια με την υγεία του, το οποίο χαρακτήρισε πολύτιμο και γεμάτο αγάπη.

Τόνισε ότι ο Δημήτρης Κόκοτας πολέμησε γενναία και πορεύτηκε με αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Snapshot powered by AI

Το δικό της «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα, θέλησε να πει η Ρούλα Κορομηλά, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου. Ο ερμηνευτής, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια έδινε μία γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στο πανελλήνιο.

Η πρώην παρουσιάστρια δημοσίευσε, με την μορφή του Instagram story, μία φωτογραφία του Δημήτρη Κόκοτα. Στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε το στιγμιότυπο, η Ρούλα Κορομηλά μίλησε με πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια για τον καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι «πορεύτηκες με αξιοπρέπεια». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τελευταίο μήνυμα που της είχε στείλει, πριν ξεκινήσει η περιπέτεια με την υγεία του.

Oλόκληρη η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά:

«Η τηλεόραση σού γνωρίζει πολλούς ανθρώπους αλλά σπάνια σου χαρίζει την αληθινή ευγένεια. Βρεθήκαμε πολλές φορές μαζί στα πλατώ Δημήτρη μου! Κάθε φορά η ίδια ζεστασιά. Πάντα μας χάριζες απλόχερα το ειλικρινές λαμπερό χαμόγελό σου γεμάτο καλοσύνη και σεμνότητα.

Κρατάω στο κινητό μου Δημήτρη μου το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου. Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, χωρίς καμία αφορμή δουλειάς ή εκπομπής. Απλό, ανθρώπινο, γεμάτο γενναιοδωρία. Πολύτιμη για μένα υπενθύμιση για το πόσο σπάνιος ήσουν…

Πορεύτηκες με αξιοπρέπεια, πολέμησες γενναία μέχρι το τέλος και αμύνθηκες με όλη σου την δύναμη. Αντίο Δημήτρη μου. Αντίο. Με πονάει που έφυγες», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρτησή της.