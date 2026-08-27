Φοίβος:Το συγκινητικό αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα - «Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας»

Ο συνθέτης και στιχουργός αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του φίλο στα social media

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Φοίβος:Το συγκινητικό αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα - «Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας»
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  • Ο Φοίβος αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Δημήτρη Κόκοτα, αναφερόμενος στη μακρόχρονη φιλία και συνεργασία τους από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.
  • Περιέγραψε τον Κόκοτα ως έναν καθαρό, γενναιόδωρο και αυθεντικό άνθρωπο με σπάνια καλοσύνη και αρχοντιά.
  • Τόνισε ότι η μουσική τους συνεργασία ήταν σημαντική, αλλά η προσωπική σχέση και οι κοινές στιγμές είχαν μεγαλύτερη αξία.
  • Υπογράμμισε πως κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή αλλά παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη και την καρδιά όσων τους γνώρισαν.
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Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο Φοίβος τον Δημήτρη Κόκοτα, ανατρέχοντας στη μακρόχρονη φιλία και τη συνεργασία τους, αλλά κυρίως στις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκαν από τα πρώτα χρόνια της πορείας τους.

Ο γνωστός συνθέτης θυμήθηκε τη γνωριμία τους στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν και οι δύο βρίσκονταν στην αρχή της διαδρομής τους, περιγράφοντας έναν δεσμό που ξεπέρασε τη μουσική και εξελίχθηκε σε μια βαθιά φιλία.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο τη ζωή σου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φοίβος.

Αναφέρθηκε στις αμέτρητες στιγμές που έζησαν μαζί στην Κηφισιά, στις βόλτες, τις συζητήσεις, τα γέλια και τα ξενύχτια στο στούντιο, αλλά και στις επισκέψεις τους στο «Καράβι» στον Σχοινιά.

Ο Φοίβος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Δημήτρη Κόκοτα, χαρακτηρίζοντάς τον «καθαρό, γενναιόδωρο, αυθεντικό» και έναν άνθρωπο με «σπάνια καλοσύνη και αρχοντιά».

«Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος».

Ο γνωστός συνθέτης αναφέρθηκε και στα τραγούδια που δημιούργησαν μαζί και αγαπήθηκαν από το κοινό, σημειώνοντας πως μπροστά στην απώλεια του φίλου του, η μουσική τους διαδρομή μοιάζει μικρή σε σχέση με όλα όσα μοιράστηκαν ως άνθρωποι.

«Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας.

Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική... αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους.Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει.Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο.

Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι.Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή.

Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας.Καλό σου ταξίδι, φίλε μου.Σ’ ευχαριστώ για όλα.Φοίβος»

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