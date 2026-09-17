Λεξικό πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς: Τι σημαίνει «cuffing season» για τις ερωτικές σχέσεις

Σε αυτό το λεξικό μπορεί να βρει κανείς ορισμούς όπως το «superfood» και το φαινόμενο «Sunday scaries»

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Λεξικό πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς: Τι σημαίνει «cuffing season» για τις ερωτικές σχέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Merriam-Webster πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς στο διαδικτυακό του λεξικό, πολλοί από τους οποίους θα ενσωματωθούν και στις έντυπες εκδόσεις.
  • Ο όρος «cuffing season» περιγράφει την περίοδο του χρόνου όπου άτομα αναζητούν βραχυπρόθεσμους ρομαντικούς συντρόφους για τους κρύους μήνες.
  • Νέες λέξεις όπως «looksmaxxing» και «parasocial» εντάχθηκαν στο λεξικό, αντανακλώντας την επίδραση της διαδικτυακής κουλτούρας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η διαδικασία ενημέρωσης του λεξικού βασίζεται στην ευρεία χρήση και κοινή αποδοχή της σημασίας μιας λέξης από πολλούς ανθρώπους.
  • Το Merriam-Webster θεωρεί το λεξικό ως ζωντανό εργαλείο που εξελίσσεται συνεχώς και μπορεί να συμπεριλάβει και σχετικά εφήμερους όρους.
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Το Merriam-Webster, το ιστορικό λεξικό από τη Μασαχουσέτη, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς στο διαδικτυακό λεξικό, το Merriam-Webster.com. Πολλοί από αυτούς τους όρους θα προστεθούν επίσης στις επόμενες εκδόσεις του έντυπου λεξικού.Ο Merriam-Webster είναι ο παλαιότερος εκδότης λεξικών στην Αμερική.

Η ιστορία του ξεκινά το 1843, όταν οι αδελφοί Τζορτζ και Τσαρλς Μέριαμ αγόρασαν τα δικαιώματα της έκδοσης του 1841 του λεξικού του Νόα Γουέμπστερ. Η εταιρεία τονίζει ότι το λεξικό δεν είναι ένας στατικός κατάλογος, αλλά μια απεικόνιση των πολλών και διαφορετικών τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι λέξεις από κανονικούς ανθρώπους.

Σε αυτό το λεξικό μπορεί να βρει κανείς ορισμούς όπως το «superfood», «ένα τρόφιμο (όπως ο σολομός, το μπρόκολο ή τα μύρτιλα) που είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά», και το «shishito», «μια λεπτή, συνήθως ήπια σε γεύση πιπεριά της Ανατολικής Ασίας». Όποιος φοβάται να πάει στη δουλειά ή στο σχολείο ίσως γνωρίζει το φαινόμενο «Sunday scaries», δηλαδή τα «συναισθήματα άγχους ή θλίψης που προκύπτουν την Κυριακή από τη συνειδητοποίηση ότι το Σαββατοκύριακο έχει σχεδόν τελειώσει».

Όσοι γνωρίζουν τον Braden Peters, τον περήφανα ματαιόδοξο influencer γνωστό ως Clavicular, ίσως γνωρίζουν τον όρο «looksmaxxing». Το Merriam-Webster το ορίζει ως «την πρακτική της λήψης ενός ή περισσότερων, ενίοτε ακραίων ή επικίνδυνων μέτρων με σκοπό την αύξηση της σωματικής ελκυστικότητας κάποιου».Ο Γκρέγκορι Μπάρλοου πρόεδρος του Merriam-Webster, εξήγησε ότι η διαδικτυακή κουλτούρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ολοένα και περισσότερο νέα γλώσσα».

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«Οι συζητήσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν γόνιμο έδαφος στο οποίο αναδύονται και διαδίδονται νέες λέξεις», τόνισε.Η διαδικασία για την ενημέρωση του λεξικού, ή για το «glow-up» του όπως είναι ο όρος ξεκινά με τους συντάκτες, οι οποίοι διαβάζουν εκτενώς και εντοπίζουν υποσχόμενες νέες καταχωρήσεις για το λεξικό.

Στη συνέχεια, οι συντάκτες αναζητούν σε βάσεις δεδομένων άρθρων, βιβλίων και ομιλιών, για να διαπιστώσουν αν αυτές οι λέξεις έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως και αν έχουν έννοιες που είναι ευρέως κατανοητές.Μια λέξη εισάγεται στο λεξικό «όταν χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους που συμφωνούν όλοι ότι σημαίνει το ίδιο πράγμα». Το Merriam-Webster προσθέτει συνήθως περίπου 1.000 λήμματα στο λεξικό κάθε χρόνο.

Φέτος προστέθηκε στο λεξικό και ο όρος «cuffing season», που σημαίνει «μια περίοδος του έτους κατά την οποία άτομα που δεν είναι παντρεμένα ή δεν βρίσκονται σε σχέση αρχίζουν να αναζητούν έναν βραχυπρόθεσμο ρομαντικό σύντροφο για να περάσουν μαζί τους τους πιο κρύους μήνες του έτους».Το Merriam-Webster πρόσθεσε επίσης τον όρο «parasocial», που σημαίνει «μονομερής συναισθηματική σύνδεση με κάποιον (ειδικά με διασημότητα ή φανταστικό χαρακτήρα) τον οποίο δεν γνωρίζει κανείς προσωπικά».

«Λέξεις όπως “cuffing season” και “looksmaxxing” χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον, και ο κόσμος θέλει να μάθει τι σημαίνουν, οπότε εξυπηρετούμε το κοινό μας δίνοντας τους ορισμούς τους», είπε ο Μπάρλοου. «Το διαδικτυακό λεξικό διαθέτει απεριόριστο χώρο για να προσθέσει όλες τις λέξεις που αξίζουν να συμπεριληφθούν, ακόμα κι αν ορισμένες από αυτές αποδειχθούν σχετικά εφήμερες».

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