Πάτρα: Μεγάλη αναστάτωση από φαρσέρ για δήθεν φωτιά στο Ψαροφάι

Snapshot Ένα ψευδές μήνυμα για φωτιά στο Ψαροφάι προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής και αστυνομίας στην Πάτρα.

Η ειδοποίηση στάλθηκε μέσω του 112 αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/8.

Δεκάδες οχήματα με σειρήνες κινήθηκαν στους δρόμους Ελ. Βενιζέλος και Γ. Παπανδρέου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Η φωτιά αποδείχθηκε φάρσα και οι αρχές αναζητούν τον υπεύθυνο για την ψευδή ειδοποίηση. Snapshot powered by AI

Τεράστια κινητοποίηση σε Αστυνομία και Πυροσβεστική προκάλεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (27/8) ένας φαρσέρ στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, μέσω του 112 έστειλε μήνυμα για μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο Ψαροφάι.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση καθώς μέσα σε λίγα λεπτά δεκάδες οχήματα με σειρήνες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας βρέθηκαν να κινούνται στην Ελ. Βενιζέλος και τη Γ. Παπανδρέου, με αποτέλεσμα οι περίοικοι να βγουν στα μπαλκόνια και τους δρόμους για να δουν τι είχε συμβεί.

Ωστόσο, μετά λίγα λεπτά διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για φάρσα. Και τώρα οι Αρχές αναζητούν τον ανεγκέφαλο φαρσέρ.

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