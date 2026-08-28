Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, ενώ σε πολλές περιοχές οι τιμές είναι οι υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού.

Παρότι δεν καταγράφονται ιδιαίτερα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, αυτό που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο η θερμοκρασία καθαυτή, όσο η παρατεταμένη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές υγρασίας, που κάνουν τη ζέστη σχεδόν ανυπόφορη.

Στη δυτική Ελλάδα, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία άγγιξε ακόμη και τους 46–48°C τις τελευταίες ημέρες. Χθες, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία καταγράφηκε στο Αιτωλικό, φτάνοντας τους 49.9°C.

Εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς, στερώντας από τον πληθυσμό την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση.