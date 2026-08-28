Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

Snapshot Η επόμενη αργία μετά τον Δεκαπενταύστο είναι η 28η Οκτωρίου, που πέφτει Τετάρτη.

Η 28η Οκτωβρίου μπορεί να δημιουργήσει τριήμερο αν συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου πέφτουν Παρασκευή, προσφέροντας τριήμερο. Snapshot powered by AI

Την επόμενη αργία αναζητούν οι εργαζόμενοι, σε μια προσπάθεια να βρουν μια ακόμα ευκαιρία για ξεκούραση, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και μέχρι το τέλος του έτους.

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, λοιπόν, η επόμενη αργία είναι, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», που πέφτει Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

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