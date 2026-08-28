Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

Snapshot Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στις 28 Αυγούστου θα γιορταστεί με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα γίνουν θεματικές ξεναγήσεις και ιστορικός περίπατος με δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση.

Το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει μουσική εκδήλωση στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου με ζωντανή μουσική κάτω από το φως της Πανσελήνου.

Στο Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι θα γίνουν ξενάγηση, ομιλία για τον ουρανό από αστρονόμο και παρατήρηση με τηλεσκόπια, με δωρεάν συμμετοχή.

Το Μουσείο Ακρόπολης θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα με δωρεάν πρόσβαση στην περιοδική έκθεση και ξενάγηση με κράτηση. Snapshot powered by AI

Η πιο ατμοσφαιρική βραδιά του καλοκαιριού πλησιάζει απόψε και η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό.

Φέτος, το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό με 126 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο.

Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες εκδηλώσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς εισιτήριο.

Ανάμεσα στις επιλογές της βραδιάς, ξεχωρίζουν πέντε σημεία στην Αθήνα με δωρεάν δράσεις και ξεχωριστό πρόγραμμα.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανσέληνος στο Πάρκο με μουσική και δράσεις

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η βραδιά της Πανσελήνου συνδυάζεται με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με μουσική, δραστηριότητες και βραδινές δράσεις για το κοινό.

FULL MOON FILM MARATHON στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος MARILI ZARKOU ALL RIGHTS RESERVED

Η συμμετοχή στις δράσεις του Πάρκου είναι δωρεάν, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη βραδιά κάτω από το φως της Πανσελήνου, σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ανοιχτούς χώρους της Αθήνας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ιστορία κάτω από το φεγγάρι

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υποδέχεται την Πανσέληνο με θεματικές ξεναγήσεις και έναν διαφορετικό ιστορικό περίπατο γύρω από το εμβληματικό κτίριο.

Από την Πύλο του Νέστορα και τις αιγυπτιακές αρχαιότητες μέχρι την ιστορία του ίδιου του μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές διαδρομές με αρχαιολόγους.

Ξεχωρίζει ο ιστορικός περίπατος γύρω από το μουσείο στις 19:30, διάρκειας περίπου δύο ωρών, με δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση θέσης.

Η είσοδος στις μόνιμες και περιοδικές συλλογές του μουσείου θα είναι ελεύθερη μετά τις 19:00, με τελευταία είσοδο στις 22:30 και τους εκθεσιακούς χώρους ανοιχτούς έως τις 23:00.

Νομισματικό Μουσείο

Πανσέληνος με μουσική στον κήπο

Για μια πιο ατμοσφαιρική βραδιά, το Νομισματικό Μουσείο μεταφέρει την εμπειρία στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου.

Στις 21:00, η ερμηνεύτρια Έλενα Νάσιου, μαζί με τον Γιώργο Μωυσιάδη στα πλήκτρα, παρουσιάζουν ένα μουσικό πρόγραμμα κάτω από το φως της Πανσελήνου.

Μια επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και το ολόγιομο φεγγάρι.

Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι

Ξενάγηση και Σελήνη με τηλεσκόπια

Μία πιο διαφορετική επιλογή αποτελεί, η εκδήλωση στο Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι, στην αρχαία Ιερά Οδό. Η βραδιά ξεκινά στις 20:00 με ξενάγηση από αρχαιολόγους στον αρχαιολογικό χώρο και στο κέντρο πληροφόρησης για την αρχαία Ιερά Οδό.

Στη συνέχεια, ο αστρονόμος-αστροφυσικός Αθανάσιος Ρήγας θα μιλήσει για τον αυγουστιάτικο ουρανό και τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Η βραδιά ολοκληρώνεται με παρατήρηση της Σελήνης και του ουράνιου θόλου μέσα από τηλεσκόπια.

Η εκδήλωση διαρκεί έως τα μεσάνυχτα και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Μουσείο Ακρόπολης

Μέχρι τα μεσάνυχτα με θέα τον Ιερό Βράχο

Η Πανσέληνος μπορεί να συνδυαστεί και με μια βόλτα στο Μουσείο Ακρόπολης. Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό την Παρασκευή 28 Αυγούστου από τις 09:00 έως τα μεσάνυχτα.

Η είσοδος στις μόνιμες συλλογές γίνεται με κανονικό εισιτήριο.

Ωστόσο, οι επισκέπτες μπορούν να δουν δωρεάν την περιοδική έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», έως τις 30 Αυγούστου, ενώ στις 18:00 πραγματοποιείται ξενάγηση στην έκθεση από αρχαιολόγο του μουσείου, με ηλεκτρονική κράτηση θέσης.

Πέρα απο τις παραπάνω επιλογές δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει κανείς κάποια οργανωμένη εκδήλωση. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι και μουσεία σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στον φετινό εορτασμό με ελεύθερη είσοδο.

Οι 65 από αυτούς θα παραμείνουν ανοιχτοί χωρίς εισιτήριο περίπου από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00, ενώ στους υπόλοιπους 61 θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις, εκθέσεις και άλλες δράσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού επικαιροποιείται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές

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