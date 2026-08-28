Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ξεχωριστές δράσεις με δωρεάν είσοδο στην Αθήνα για τη βραδιά της 28ης Αυγούστου 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στις 28 Αυγούστου θα γιορταστεί με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα.
  • Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα γίνουν θεματικές ξεναγήσεις και ιστορικός περίπατος με δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση.
  • Το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει μουσική εκδήλωση στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου με ζωντανή μουσική κάτω από το φως της Πανσελήνου.
  • Στο Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι θα γίνουν ξενάγηση, ομιλία για τον ουρανό από αστρονόμο και παρατήρηση με τηλεσκόπια, με δωρεάν συμμετοχή.
  • Το Μουσείο Ακρόπολης θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα με δωρεάν πρόσβαση στην περιοδική έκθεση και ξενάγηση με κράτηση.
Snapshot powered by AI

Η πιο ατμοσφαιρική βραδιά του καλοκαιριού πλησιάζει απόψε και η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό.

Φέτος, το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό με 126 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο.

Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες εκδηλώσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς εισιτήριο.

Ανάμεσα στις επιλογές της βραδιάς, ξεχωρίζουν πέντε σημεία στην Αθήνα με δωρεάν δράσεις και ξεχωριστό πρόγραμμα.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανσέληνος στο Πάρκο με μουσική και δράσεις

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η βραδιά της Πανσελήνου συνδυάζεται με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με μουσική, δραστηριότητες και βραδινές δράσεις για το κοινό.

kpisnfull-moon-film-marathon-sto-parko-stayros-niarxosfwto-marilh-zarkoy.jpg

FULL MOON FILM MARATHON στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

MARILI ZARKOU ALL RIGHTS RESERVED

Η συμμετοχή στις δράσεις του Πάρκου είναι δωρεάν, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη βραδιά κάτω από το φως της Πανσελήνου, σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ανοιχτούς χώρους της Αθήνας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ιστορία κάτω από το φεγγάρι

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υποδέχεται την Πανσέληνο με θεματικές ξεναγήσεις και έναν διαφορετικό ιστορικό περίπατο γύρω από το εμβληματικό κτίριο.

Από την Πύλο του Νέστορα και τις αιγυπτιακές αρχαιότητες μέχρι την ιστορία του ίδιου του μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές διαδρομές με αρχαιολόγους.

Ξεχωρίζει ο ιστορικός περίπατος γύρω από το μουσείο στις 19:30, διάρκειας περίπου δύο ωρών, με δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση θέσης.

Η είσοδος στις μόνιμες και περιοδικές συλλογές του μουσείου θα είναι ελεύθερη μετά τις 19:00, με τελευταία είσοδο στις 22:30 και τους εκθεσιακούς χώρους ανοιχτούς έως τις 23:00.

Νομισματικό Μουσείο

Πανσέληνος με μουσική στον κήπο

Για μια πιο ατμοσφαιρική βραδιά, το Νομισματικό Μουσείο μεταφέρει την εμπειρία στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου.

Στις 21:00, η ερμηνεύτρια Έλενα Νάσιου, μαζί με τον Γιώργο Μωυσιάδη στα πλήκτρα, παρουσιάζουν ένα μουσικό πρόγραμμα κάτω από το φως της Πανσελήνου.

πανσέληνος

Μια επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και το ολόγιομο φεγγάρι.

Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι

Ξενάγηση και Σελήνη με τηλεσκόπια

Μία πιο διαφορετική επιλογή αποτελεί, η εκδήλωση στο Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι, στην αρχαία Ιερά Οδό. Η βραδιά ξεκινά στις 20:00 με ξενάγηση από αρχαιολόγους στον αρχαιολογικό χώρο και στο κέντρο πληροφόρησης για την αρχαία Ιερά Οδό.

πανσέληνος

Στη συνέχεια, ο αστρονόμος-αστροφυσικός Αθανάσιος Ρήγας θα μιλήσει για τον αυγουστιάτικο ουρανό και τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Η βραδιά ολοκληρώνεται με παρατήρηση της Σελήνης και του ουράνιου θόλου μέσα από τηλεσκόπια.

Η εκδήλωση διαρκεί έως τα μεσάνυχτα και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Μουσείο Ακρόπολης

Μέχρι τα μεσάνυχτα με θέα τον Ιερό Βράχο

Η Πανσέληνος μπορεί να συνδυαστεί και με μια βόλτα στο Μουσείο Ακρόπολης. Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό την Παρασκευή 28 Αυγούστου από τις 09:00 έως τα μεσάνυχτα.

Η είσοδος στις μόνιμες συλλογές γίνεται με κανονικό εισιτήριο.

Ωστόσο, οι επισκέπτες μπορούν να δουν δωρεάν την περιοδική έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», έως τις 30 Αυγούστου, ενώ στις 18:00 πραγματοποιείται ξενάγηση στην έκθεση από αρχαιολόγο του μουσείου, με ηλεκτρονική κράτηση θέσης.

πανσέληνος

Πέρα απο τις παραπάνω επιλογές δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει κανείς κάποια οργανωμένη εκδήλωση. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι και μουσεία σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στον φετινό εορτασμό με ελεύθερη είσοδο.

Οι 65 από αυτούς θα παραμείνουν ανοιχτοί χωρίς εισιτήριο περίπου από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00, ενώ στους υπόλοιπους 61 θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις, εκθέσεις και άλλες δράσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού επικαιροποιείται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία τους - Τι προβλέπεται για την πρώτη ημέρα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν αυξήσεις σήμερα έως 470 ευρώ

08:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με Νότια Κορέα και Ιαπωνία στον Ειρηνικό

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες-Ασφαλιστικές: Νέος γύρος συγκέντρωσης με 3 deals που αλλάζουν το χάρτη

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της αδελφής της για τις τελευταίες της μέρες

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Η αλήθεια για το καμένο ψωμί τοστ και τον κίνδυνο καρκίνου

07:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

07:30TRAVEL

Αυτές είναι 3 πόλεις που μεταμορφώθηκαν, αλλά κράτησαν ζωντανό το παρελθόν τους

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Λίγες μόνο μέρες έμειναν για τις χαμηλότερες τιμές - Υποτονική η κίνηση στην αγορά

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαίοι μαθητές συγκεντρώνονται στη Χίο για να τιμήσουν την κληρονομιά του Ομήρου

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «βοηθητικό προσωπικό» - Κάνουν μέχρι μασάζ

07:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πλησιάζει η λήξη τους – Tι να προσέχουν οι καταναλωτές

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από δύο ευρώ το λίτρο βενζίνη και ντίζελ – Αναμένεται παράταση της επιδότησης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα λόγω ανέμων και ξηρασίας - Ο χάρτης Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή 28 Αυγούστου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο νέες λίμνες - Φόβοι για εισροή 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

07:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

01:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ - «Ήταν μια υπέροχη μέρα»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι έρχεται τις επόμενες δέκα ημέρες - Πού αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω κάτω κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα μάτια της Ακρίτα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

22:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Κατακτητής της κορυφής ξανά ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη με 8,45

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 44χρονης στη Ροδόπη: Κλειδί οι καταθέσεις των παιδιών - Αποκαλύψεις για τον εφιάλτη που ζούσε η γυναίκα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 39 βαθμούς με καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Αρναούτογλου: Το Ελ Νίνιο δυναμώνει -Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα - Τι χειμώνα να περιμένουμε

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;

06:34WHAT THE FACT

Η ημέρα που ο Ήλιος «ταρακούνησε» τη Γη: Στις 28 Αυγούστου 1859 ξεκίνησε η καταιγίδα του Κάρινγκτον

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «βοηθητικό προσωπικό» - Κάνουν μέχρι μασάζ

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο νέες λίμνες - Φόβοι για εισροή 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ