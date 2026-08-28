Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Πέφτει η θερμοκρασία αλλά όχι για πολύ σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη
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  • Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας ισχυρά μελτέμια διάρκειας δύο με τριών ημερών.
  • Ένα ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά σήμερα το απόγευμα, προκαλώντας τοπικές βροχές και καταιγίδες.
  • Η θερμοκρασία θα μειωθεί προσωρινά το Σαββατοκύριακο, αλλά από την Κυριακή θα επανέλθουν υψηλές θερμοκρασίες λόγω θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική.
  • Η περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών που θα φτάσουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα και την Τρίτη.
  • Η παρατεταμένη ζέστη και η ένταση των βοριάδων απαιτούν αυξημένη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες.
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Σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Παράλληλα, ένα ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, φέρνοντας τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σαββατοκύριακο, ενώ από την Κυριακή επανέρχονται υψηλές θερμοκρασίες λόγω θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν κυρίως στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, δημιουργώντας ισχυρά μελτέμια που θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες.

Τις επόμενες ώρες, ψυχρές αέριες μάζες θα διασχίσουν τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, προκαλώντας τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ψυχρή εισβολή θα εντείνει τη διαφορά πίεσης μεταξύ των βαρομετρικών συστημάτων, επιδεινώνοντας την ένταση των ανέμων.

Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ωστόσο, από την Κυριακή θα εισρεύσουν ξανά πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, φέρνοντας σταδιακά υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία. Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αυξομειώσεις, διατηρώντας την αναταραχή στο Αιγαίο.

Η περίοδος που ακολουθεί χαρακτηρίζεται από αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς.

Η παρατεταμένη ζέστη και η ένταση των βοριάδων απαιτούν αυξημένη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες.

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