Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

Η ενεργοποίηση του Ατλαντικού ροή και η κάθοδος της Ισλανδικής ύφεσης θα ανοίξουν ένα ελεύθερο «κανάλι» χαμηλών πιέσεων που θα στοχεύει απευθείας τη Μεσόγειο

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF
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  • Η Ελλάδα και η Μεσόγειος θα αντιμετωπίσουν παρατεταμένη, εκτός εποχής ζέστη το φθινόπωρο, με θερμοκρασίες 1,5-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
  • Η αυξημένη ζέστη θα αυξήσει την υγρασία στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας συνθήκες για έντονες και επικίνδυνες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.
  • Στα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου αναμένεται ενεργοποίηση ατλαντικών συστημάτων που θα προκαλέσουν βαριές καταιγίδες και χαμηλές βαρομετρικές πιέσεις στην Ελλάδα.
  • Οι πιο ευάλωτες περιοχές είναι τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου οι υγροί δυτικοί άνεμοι θα ενισχύσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Το φετινό φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από ακραίες κλιματικές αντιθέσεις, απαιτώντας έγκαιρη προετοιμασία και συνεχή παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων.
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Ένα μετεωρολογικό θρίλερ αναμένεται να εξελιχθεί στην Ελλάδα και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου τους επόμενους μήνες.

Τα νεότερα, επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) «κλειδώνουν» ένα σενάριο που προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες: παρατεταμένη, εκτός εποχής ζέστη, η οποία όμως θα λειτουργήσει ως το απόλυτο καύσιμο για βίαιες και επικίνδυνες βροχοπτώσεις.

Παράταση του καλοκαιριού με τον υδράργυρο στο κόκκινο

Οι ελπίδες για μια σταδιακή, ομαλή μετάβαση στο φθινόπωρο εξανεμίζονται. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα κυλήσουν με την Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά σε «θερμό κλοιό».

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν 1,5 έως και 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, μετατρέποντας το πρώτο μισό του φθινοπώρου σε μια άτυπη παράταση του καλοκαιριού. Ακόμα και ο Νοέμβριος, σύμφωνα με τις ίδιες ενδείξεις, αρνείται να εναρμονιστεί με το ημερολόγιο, διατηρώντας το σκηνικό εξαιρετικά ήπιο.

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Γιατί η ζέστη φέρνει πλημμύρες

Αν και ακούγεται αντιφατικό, η επιστημονική εξήγηση αποκαλύπτει τον άμεσο κίνδυνο. Μια θερμότερη ατμόσφαιρα έχει την ιδιότητα να συγκρατεί 7% περισσότερη υγρασία για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, οι ελληνικές θάλασσες, έχοντας συσσωρεύσει τεράστια ποσά θερμικής ενέργειας, εξατμίζονται με ταχύτατους ρυθμούς.Όταν, λοιπόν, οι πρώτες οργανωμένες ψυχρές αέριες μάζες από τον Βόρειο Ατλαντικό κατηφορίσουν προς τα γεωγραφικά μας πλάτη, η σύγκρουση θα είναι βίαιη.

Αυτή η τεράστια «δεξαμενή» ζέστης και υδρατμών πάνω από το Αιγαίο και το Ιόνιο θα λειτουργήσει ως μπαρούτι, μετατρέποντας τις απλές φθινοπωρινές διαταραχές σε κατακλυσμιαίες καταιγίδες και τυφώνες της Μεσογείου (Medicanes).

Ανοίγει η «πύλη» των καταιγίδων

Η μεγάλη ανατροπή αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Η ενεργοποίηση του Ατλαντικού ροή και η κάθοδος της Ισλανδικής ύφεσης θα ανοίξουν ένα ελεύθερο «κανάλι» χαμηλών πιέσεων που θα στοχεύει απευθείας τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στην τροχιά αυτών των συστημάτων. Με τις βαρομετρικές πιέσεις να εμφανίζονται σημαντικά χαμηλότερες από το κανονικό, η χώρα μας μπαίνει στην πρώτη γραμμή κινδύνου για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση εντοπίζονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της επικράτειας, εκεί όπου οι υγροί δυτικοί άνεμοι θα χτυπήσουν πάνω στα θερμά νερά των θαλασσών μας, μεγιστοποιώντας τις θερμικές αντιθέσεις.

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Το φετινό φθινόπωρο δεν θα είναι μια ήρεμη εποχή. Θα είναι μια περίοδος ακραίων αντιθέσεων, όπου η παρατεταμένη ζέστη και οι καταστροφικές βροχές θα αποτελούν τα δύο πρόσωπα της ίδιας κλιματικής απειλής.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

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