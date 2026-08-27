Καιρός - Ζιακόπουλος: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, ποιες μέρες θα βρέξει - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

Snapshot Την Παρασκευή θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές με θερμοκρασία έως 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα.

Το Σάββατο θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες σε κεντροδυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Δυτική Θεσσαλία, ενώ η θερμοκρασία θα μειωθεί στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Την Κυριακή τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας με μέγιστη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς.

Τη Δευτέρα οι τοπικοί όμβροι θα περιοριστούν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και η θερμοκρασία θα φτάσει έως 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 34 στα νησιά.

Την Τρίτη και Τετάρτη η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της Ηπείρου και Μακεδονίας, με μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στα νησιά του Αιγαίου. Snapshot powered by AI

Την εξέλιξη του καιρού ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας ανέλυσε ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ανέφερε:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), η χώρα θα βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των ενισχυμένων βόρειων ανέμων κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της (μέγιστη ένταση 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά πελάγη). Κατά τα άλλα, η απογευματινή θερμική αστάθεια, που οδηγεί στην εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων, θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Βόρειας Ελλάδας και η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στη Δυτική Ελλάδα (μέγιστη θερμοκρασία 39 βαθμοί).

Το Σάββατο (29/8), τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στην κεντροδυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο ΝΑ Αιγαίο, την Α. Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι πιο αισθητή στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή (30/8), τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και κυρίως των βορειότερων περιοχών της. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς.

Τη Δευτέρα (31/8), τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 και στα νησιά τους 34 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη (1 & 2/9), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι βόρειοι άνεμοι μόνο την ημέρα στα κανάλια μεταξύ των νησιών του Αιγαίου θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

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