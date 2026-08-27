Καιρός: Νέο κύμα ζέστης με λίβα από τη Βόρεια Αφρική - Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

Snapshot Ένα νέο κύμα ζέστης με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσει την Ελλάδα από την Κυριακή και για 4 έως 6 ημέρες.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών.

Η συνδυασμένη επίδραση της ζέστης και των ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές περιοχές.

Οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.

Το καιρικό μοτίβο θα παραμείνει σταθερό με κυριαρχία των μελτεμιών και υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη από το Open, το καιρικό μοτίβο θα παραμείνει σταθερό τις επόμενες ημέρες, με κυριαρχία των μελτεμιών στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη προσοχή και προφύλαξη.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα θα φτάσει στην περιοχή μας ένα νέο κύμα θερμών αερίων μαζών από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Ο συνδυασμός της έντονης θαλάσσιας αύρας με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές με εύφλεκτη βλάστηση.

Παρά τις προσπάθειες υποχώρησης του ισχυρού θερμού κύματος, νέες πολύ θερμές αέριες μάζες θα εισέλθουν στην Ελλάδα από την Κυριακή και μετά.

Αυτές θα διατηρήσουν υψηλές θερμοκρασίες για περίπου 4 έως 6 ημέρες, με τις ενισχυμένες θαλάσσιες ανέμους να προκαλούν αυξομειώσεις στα μελτέμια.

Η συνεχιζόμενη ζέστη σε συνδυασμό με τα ισχυρά μελτέμια αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, ειδικά σε δασικές και αγροτικές περιοχές.

Οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

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