Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

Snapshot Το φθινόπωρο του 2026 στην Ελλάδα θα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με παρατεταμένη ζέστη κυρίως το πρώτο δίμηνο.

Αναμένονται έντονες και τοπικά επικίνδυνες βροχοπτώσεις λόγω αρνητικής ανωμαλίας στην ατμοσφαιρική πίεση στη Μεσόγειο που επιτρέπει την εισροή υγρών αέριων μαζών από τον Βόρειο Ατλαντικό.

Η αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στην ατμόσφαιρα δημιουργεί συνθήκες για ισχυρές καταιγίδες, με έντονες θερμικές αντιθέσεις που ενισχύουν τα φαινόμενα κακοκαιρίας.

Το φθινόπωρο θα παρουσιάσει μεγάλες αντιθέσεις με περιόδους ζέστης που θα εναλλάσσονται με σύντομα αλλά σφοδρά κύματα κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Η κλιματική αλλαγή επαναπροσδιορίζει τις εποχές στην Ευρώπη, και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση για το φετινό φθινόπωρο του 2026.

Σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), η χώρα μας αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα διπλό κλιματικό πρόσωπο: από τη μία πλευρά, η παρατεταμένη και ασυνήθιστη για την εποχή ζέστη, και από την άλλη, η απειλή για έντονες και τοπικά επικίνδυνες βροχοπτώσεις.Η θερμοκρασιακή τάση για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο δείχνει ότι οι συνθήκες θα θυμίζουν σε πολλές περιπτώσεις παράταση του καλοκαιριού.

Η θερμοκρασία στην ελληνική επικράτεια προβλέπεται να κυμανθεί σταθερά από 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα. Αυτό το κύμα ήπιου καιρού θα κυριαρχήσει το πρώτο δίμηνο του φθινοπώρου, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό και κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας αλλάζει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη γέννηση ισχυρών κακοκαιριών. Οι προγνώσεις δείχνουν μια σημαντική αρνητική ανωμαλία στην ατμοσφαιρική πίεση στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ένα «κανάλι» χαμηλών πιέσεων, το οποίο θα επιτρέψει στις υγρές αέριες μάζες και τα βαρομετρικά χαμηλά από τον Βόρειο Ατλαντικό να κινηθούν ανεμπόδιστα προς τη λεκάνη της Μεσογείου και την Ελλάδα.

Αν και η συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών και έντονων βροχοπτώσεων μπορεί να φαντάζει αντιφατική, οι δύο αυτές καταστάσεις αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της κλιματικής κρίσης. Η εξήγηση κρύβεται στη φυσική της ατμόσφαιρας: οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες του καλοκαιριού εξατμίζονται με πολύ πιο έντονο ρυθμό, συσσωρεύοντας τεράστια ποσά ενέργειας και υδρατμών. Παράλληλα, για κάθε έναν βαθμό ανόδου της θερμοκρασίας, η ατμόσφαιρα έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί περίπου 7% περισσότερη υγρασία.Όταν, λοιπόν, οι πρώτες οργανωμένες ψυχρές μάζες του φθινοπώρου κινηθούν μέσω του ανοιχτού ατλαντικού καναλιού προς τη χώρα μας και συναντήσουν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και υδρατμών, η αντίδραση του κλίματος θα είναι βίαιη. Οι έντονες θερμικές αντιθέσεις θα λειτουργήσουν ως καύσιμο για τη δημιουργία ισχυρών καταιγίδων και torrentially έντονων βροχοπτώσεων. Το φετινό φθινόπωρο στην Ελλάδα, επομένως, δεν θα είναι απλώς μια ήπια παράταση του καλοκαιριού, αλλά μια περίοδος μεγάλων αντιθέσεων, όπου οι μεγάλες περίοδοι καλοκαιρίας θα διακόπτονται από σύντομα αλλά ιδιαίτερα σφοδρά κύματα κακοκαιρίας.

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