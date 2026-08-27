Καιρός - Κολυδάς: Τι έρχεται τις επόμενες δέκα ημέρες - Πού αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα

Snapshot Τις επόμενες δέκα μέρες, η Δυτική και Κεντρική Ελλάδα θα βιώσουν το ισχυρότερο θερμό σήμα.

Η Αττική θα έχει ζεστό καιρό με μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην πρόγνωση.

Στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι ηπιότερες με αυξημένη μεταβλητότητα και πιθανότητες βροχών.

Το Αιγαίο θα παραμείνει κυρίως ξηρό, με υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες να ξεχωρίζουν.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο επηρεάζουν σημαντικά τη θερμοκρασία και η προγνωστική αβεβαιότητα αυξάνεται προς το δεύτερο μισό του δεκαημέρου. Snapshot powered by AI

Την δεκαήμερη προοπτική του καιρού στην Ελλάδα, αναλύει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά ανέφερε:

Η δεκαήμερη προοπτική δείχνει έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση. Το ισχυρότερο θερμό σήμα εντοπίζεται κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, ενώ η Αττική διατηρεί ζεστό καιρό, αλλά με μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες είναι γενικά ηπιότερες, με αυξημένη μεταβλητότητα και περισσότερες πιθανότητες βροχών. Το Αιγαίο παραμένει κατά βάση ξηρό, με τις υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες να ξεχωρίζουν περισσότερο από τις μέγιστες.

Παράλληλα, οι άνεμοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, επηρεάζουν σημαντικά τη θερμοκρασιακή εικόνα. Προς το δεύτερο μισό του δεκαημέρου η διασπορά των ensemble αυξάνεται, συνεπώς μεγαλώνει και η προγνωστική αβεβαιότητα.

Διαβάστε επίσης