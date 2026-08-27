Καύσωνας: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου

Συνολικά 96 μετεωρολογικοί σταθμοί από τους 587 εν ενεργεία σταθμούς, κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμούς Κελσίου.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Καύσωνας: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Πέμπτη 27/08/2026, πολλές περιοχές στην Ελλάδα κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.
  • Από τους 587 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, 96 σημείωσαν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 37 βαθμών Κελσίου.
  • Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σπάρτη με 40,4 βαθμούς Κελσίου.
  • Η Ωλένη Ηλείας κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία με 40,2 βαθμούς Κελσίου.
  • Το meteo.gr παρουσίασε τις οκτώ περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες την συγκεκριμένη ημέρα.
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Συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας και την Πέμπτη 27/08/2026 με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, 96 μετεωρολογικοί σταθμοί από τους 587 εν ενεργεία σταθμούς, κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμούς Κελσίου.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφεται στην Σπάρτη με 40.4 βαθμούς Κελσίου και ακολουθεί η Ωλένη Ηλείας με 40.2°C βαθμούς Κελσίου.

Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζονται οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 27/08 από το meteo.gr:

meteo.jpg
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