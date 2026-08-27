Καύσωνας: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου

Snapshot Την Πέμπτη 27/08/2026, πολλές περιοχές στην Ελλάδα κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.

Από τους 587 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, 96 σημείωσαν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 37 βαθμών Κελσίου.

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σπάρτη με 40,4 βαθμούς Κελσίου.

Η Ωλένη Ηλείας κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία με 40,2 βαθμούς Κελσίου.

Το meteo.gr παρουσίασε τις οκτώ περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες την συγκεκριμένη ημέρα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας και την Πέμπτη 27/08/2026 με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, 96 μετεωρολογικοί σταθμοί από τους 587 εν ενεργεία σταθμούς, κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμούς Κελσίου.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφεται στην Σπάρτη με 40.4 βαθμούς Κελσίου και ακολουθεί η Ωλένη Ηλείας με 40.2°C βαθμούς Κελσίου.

Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζονται οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 27/08 από το meteo.gr: