Καύσωνας: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου
Συνολικά 96 μετεωρολογικοί σταθμοί από τους 587 εν ενεργεία σταθμούς, κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμούς Κελσίου.
Snapshot
- Την Πέμπτη 27/08/2026, πολλές περιοχές στην Ελλάδα κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.
- Από τους 587 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, 96 σημείωσαν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 37 βαθμών Κελσίου.
- Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σπάρτη με 40,4 βαθμούς Κελσίου.
- Η Ωλένη Ηλείας κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία με 40,2 βαθμούς Κελσίου.
- Το meteo.gr παρουσίασε τις οκτώ περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες την συγκεκριμένη ημέρα.
Συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας και την Πέμπτη 27/08/2026 με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, 96 μετεωρολογικοί σταθμοί από τους 587 εν ενεργεία σταθμούς, κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμούς Κελσίου.
Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφεται στην Σπάρτη με 40.4 βαθμούς Κελσίου και ακολουθεί η Ωλένη Ηλείας με 40.2°C βαθμούς Κελσίου.
Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζονται οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 27/08 από το meteo.gr: