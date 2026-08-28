Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 39 βαθμούς με καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη

Snapshot Την Παρασκευή 28 Αυγούστου η θερμοκρασία θα ανέβει έως τους 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Η θερμοκρασία αναμένεται να μειωθεί το Σαββατοκύριακο, ενώ η ορατότητα τα πρωινά στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Snapshot powered by AI

Αμείωτες παραμένουν οι θερμοκρασίες καύσωνα που πλήττουν τη χώρα, με το θερμόμετρο να σημειώνει περαιτέρω άνοδο, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στα νησιά θα παραμείνουν πιο ομαλά τα επίπεδα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις καθώς και τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 28 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες καθώς και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

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