Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Πολωνία – Κατηγορείται για απάτη 18.600

Στη σύλληψη μιας 57χρονης αλλοδαπής, η οποία αναζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις πολωνικές Αρχές για υπόθεση απάτης, προχώρησαν το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 57χρονη φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης που χρονολογείται από το 2003. Ειδικότερα, κατηγορείται ότι παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας και προσέγγιζε υποψήφια θύματα, υποσχόμενη ότι θα αναλάμβανε να διευκολύνει την αποπληρωμή των δανείων τους.

Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να αποσπούσε χρηματικά ποσά, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους 18.600 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να συνεργαζόταν με ακόμη μία ομοεθνή της για την κατάρτιση πλαστών συμβάσεων, οι οποίες αφορούσαν τη χορήγηση δανείων από τραπεζικά καταστήματα στην Πολωνία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.