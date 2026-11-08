Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 30χρονο που έκλεψε λάπτοπ από αυτοκίνητο και το έβαλε σε αγγελία
Η κλοπή έγινε σε προγενέστερο χρόνο σε σταθμευμένο ΙΧ στους Αμπελόκηπους
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συνελήφθη 30χρονος στη Θεσσαλονίκη για κλοπή φορητού υπολογιστή και προσωπικών αντικειμένων από αυτοκίνητο.
- Η κλοπή έγινε σε προγενέστερο χρόνο σε σταθμευμένο ΙΧ στους Αμπελόκηπους.
- Ο δράστης ανάρτησε αγγελία στο διαδίκτυο για την πώληση του κλεμμένου λάπτοπ.
- Τα κλεμμένα αντικείμενα βρέθηκαν από την αστυνομία και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους.
Στη σύλληψη ενός 30χρονου για κλοπή προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας φέρεται να είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και διάφορα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.
Μάλιστα, μετά την κλοπή, φέρεται να ανάρτησε αγγελία στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας επιχειρούσε να πουλήσει τον κλεμμένο υπολογιστή.
Ο φορητός υπολογιστής και τα προσωπικά αντικείμενα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και επιστράφηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00 ∙ WHAT THE FACT
Διέσχισε την Ισπανία περπατώντας σε ευθεία γραμμή: 1.100 χιλιόμετρα σε σχεδόν 45 ημέρες
12:30 ∙ WHAT THE FACT
Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε
08:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή
21:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Κυριακή του Νοεμβρίου με ανοιχτά καταστήματα
12:30 ∙ WHAT THE FACT