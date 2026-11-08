Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 30χρονο που έκλεψε λάπτοπ από αυτοκίνητο και το έβαλε σε αγγελία

Snapshot Συνελήφθη 30χρονος στη Θεσσαλονίκη για κλοπή φορητού υπολογιστή και προσωπικών αντικειμένων από αυτοκίνητο.

Η κλοπή έγινε σε προγενέστερο χρόνο σε σταθμευμένο ΙΧ στους Αμπελόκηπους.

Ο δράστης ανάρτησε αγγελία στο διαδίκτυο για την πώληση του κλεμμένου λάπτοπ.

Τα κλεμμένα αντικείμενα βρέθηκαν από την αστυνομία και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 30χρονου για κλοπή προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας φέρεται να είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στους Αμπελόκηπους έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και διάφορα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Μάλιστα, μετά την κλοπή, φέρεται να ανάρτησε αγγελία στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας επιχειρούσε να πουλήσει τον κλεμμένο υπολογιστή.

Ο φορητός υπολογιστής και τα προσωπικά αντικείμενα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και επιστράφηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.