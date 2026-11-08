Ανασφάλιστα οχήματα: Ο «Γολγοθάς» των αποζημιώσεων και τα πρόστιμα

Οι εξαμηνιαίοι έλεγχοι, τα παράβολα των 250€ και η αφαίρεση διπλώματος για δύο χρόνια

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Ανασφάλιστα οχήματα: Ο «Γολγοθάς» των αποζημιώσεων και τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περισσότερα από 400.000 οχήματα στην Ελλάδα κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, δημιουργώντας κινδύνους για τους υπόλοιπους οδηγούς.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, οι αποζημιώσεις συχνά καθυστερούν λόγω μακροχρόνιων δικαστικών διαδικασιών, παρά την αυστηροποίηση των ελέγχων.
  • Το Επικουρικό Κεφάλαιο καλύπτει ζημιές από ανασφάλιστα οχήματα, αλλά στη συνέχεια απαιτεί την επιστροφή των ποσών από τον υπαίτιο οδηγό με τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία.
  • Οι έλεγχοι ασφαλιστικής κάλυψης γίνονται εξαμηνιαίως μέσω διασταυρώσεων δεδομένων και επιβάλλονται πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για τους παραβάτες.
  • Συνιστάται η ένταξη ειδικής κάλυψης για ζημιές από ανασφάλιστο όχημα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οδηγών.
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Περισσότερα από 400.000 οχήματα συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη, αποτελώντας μια διαρκή υγειονομική και οικονομική «βόμβα» για τους υπόλοιπους οδηγούς. Στην περίπτωση που ένα ανασφάλιστο όχημα προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, οι οδηγοί που υφίστανται τη ζημιά βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με έναν πολυετή «Γολγοθά» προκειμένου να διεκδικήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις τους, παρά την αυστηροποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων και την επιβολή προστίμων.

Οδηγοί που βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή περιγράφουν στην κάμερα του MEGA τις δραματικές συνέπειες μιας τέτοιας σύγκρουσης.

«Εγώ ο ίδιος, φίλε μου, το έχω βιώσει. Ανασφάλιστος και πληρώθηκα από το ασφάλιστρο που είχε η δική μου ασφάλεια, μόνο τις υλικές ζημιές όχι τα μεροκάματα. Έντεκα μέρες το αμάξι… δεν πληρώθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας οδηγός, ενώ ένας δεύτερος συμπληρώνει τη δική του πολυετή περιπέτεια: «Κι εμένα μου έτυχε και έβαλα και νομική προστασία. Έκανε πέντε χρόνια και δεν πήρα τίποτα. Τα πήρε ο νομικός σύμβουλος όλα».

Ο ρόλος του επικουρικού κεφαλαίου και η ατομική ευθύνη

Όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, το θύμα μπορεί να στραφεί κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου για την κάλυψη των ζημιών του, διαδικασία ωστόσο που συχνά συνεπάγεται χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες.

Παρ' όλα αυτά, ο υπαίτιος οδηγός που κινείται ανασφάλιστος δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Μιλώντας στο MEGA, το στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας Γιώργος Κουνέλης ξεκαθαρίζει το νομικό πλαίσιο:

«Ο υπαίτιος και ανασφάλιστος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλει το ύψος της αποζημίωσης. Θα κινηθεί το Επικουρικό Κεφάλαιο αναγωγικά εις βάρος του. Οπότε ευθύνεται με τα περιουσιακά του στοιχεία».

Διασταυρώσεις ΑΑΔΕ, πρόστιμα και κυρώσεις

Για τον περιορισμό του φαινομένου, ο έλεγχος των οχημάτων διενεργείται πλέον σε εξαμηνιαία βάση μέσω αυτόματης διασταύρωσης των ηλεκτρονικών δεδομένων της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και του Επικουρικού Κεφαλαίου. Οι παραβάτες που εντοπίζονται λαμβάνουν ειδοποιητήριο στην πλατφόρμα TaxisNet και καλούνται εντός προθεσμίας 8 ημερών να προχωρήσουν στην ασφάλιση του οχήματός τους, καταβάλλοντας παράλληλα παράβολο ύψους 250 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος πραγματοποιηθεί στο πεδίο από την Τροχαία, τα διοικητικά πρόστιμα διαμορφώνονται στα 500 ευρώ για τα επιβατικά Ι.Χ., στα 250 ευρώ για τα δίκυκλα και στα 1.000 ευρώ για τα φορτηγά, ενώ παράλληλα επιβάλλεται η αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας για διάστημα δέκα ημερών. Εάν το ανασφάλιστο όχημα εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, η αφαίρεση του διπλώματος και της άδειας κυκλοφορίας επέρχεται για δύο έτη.

Υπό τις συνθήκες αυτές, οι ειδικοί της ασφαλιστικής αγοράς επισημαίνουν ότι η μόνη ουσιαστική ασπίδα προστασίας για τους εγκρατείς οδηγούς είναι η πρόβλεψη ειδικής κάλυψης για ζημιές από ανασφάλιστο όχημα μέσα στο δικό τους ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

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