Νέος γύρος ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα - Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

Από τον Νοέμβριο ξεκινά ο επόμενος κύκλος διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων και όσων δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν και οι έλεγχοι για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Περίπου 200.000 ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ήδη λάβει ειδοποιήσεις προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, είτε να ασφαλίσουν το όχημά τους είτε να εξοφλήσουν τυχόν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Η διαδικασία αυτή δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να συμμορφωθούν πριν ξεκινήσει η δεύτερη φάση ελέγχων και επιβληθούν τα υψηλά πρόστιμα.

Η πρώτη φάση των ελέγχων

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει περισσότερες από 108.000 ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα (100.971 σε φυσικά πρόσωπα και 7.810 σε εταιρείες), καθώς και 110.000 ειδοποιήσεις για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας (101.721 σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα).

Τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, ενώ για την καθυστέρηση πληρωμής τελών κυκλοφορίας το ύψος του προστίμου διαφοροποιείται βάσει κατηγορίας.

Πώς ειδοποιούνται οι πολίτες

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr). Όσοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους θα λάβουν μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ οι υπόλοιποι ειδοποιούνται μέσω της ΑΑΔΕ.

Για τις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων μέσω gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» ή απευθείας στο oximata.gov.gr, με χρήση κωδικών TaxisNet.

Οι έλεγχοι ΚΤΕΟ

Από τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο Μεταφορών προγραμματίζει να ξεκινήσει ελέγχους και για τα 3 έως 4 εκατομμύρια οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ. Από το σύνολο των περίπου 8,5 εκατομμυρίων οχημάτων της χώρας, τα 5 εκατομμύρια έχουν ελεγχθεί, ενώ περίπου 450.000 εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχου.