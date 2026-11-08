Νέοι, πτυχιούχοι και οικονομικά... εγκλωβισμένοι - Ανέφικτο το όνειρο της ανεξαρτησίας στην Ελλάδα

Με 797 ευρώ καθαρά και ενοίκια στα 500 ευρώ, η νέα γενιά δίνει καθημερινή μάχη επιβίωσης

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Νέοι, πτυχιούχοι και οικονομικά... εγκλωβισμένοι - Ανέφικτο το όνειρο της ανεξαρτησίας στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι νέοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν χαμηλούς μισθούς, υψηλό κόστος στέγασης και γενικευμένη ακρίβεια παρά τα αυξημένα προσόντα τους.
  • Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αττική είναι 797 ευρώ, ενώ το ενοίκιο για μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.
  • Το ετήσιο εισόδημα των νέων 18-24 ετών στην Ελλάδα είναι περίπου 10.981 ευρώ, σχεδόν μισό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 21.482 ευρώ.
  • Η οικονομική δυσχέρεια περιορίζει την αυτονομία και τις προοπτικές της νέας γενιάς στην Ελλάδα.
  • Πολλοί νέοι επιλέγουν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες αμοιβές και ευκαιρίες ζωής.
Snapshot powered by AI

Παρά τα αυξημένα προσόντα, την κατάρτιση και τις πανεπιστημιακές σπουδές τους, οι νέοι στην Ελλάδα καλούνται να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους παλεύοντας με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ χαμηλών αμοιβών, δυσβάσταχτου κόστους στέγασης και γενικευμένης ακρίβειας.

Η πραγματικότητα για τις νεότερες ηλικίες αποτυπώνεται με τους πιο σκληρούς αριθμούς. Με έναν μέσο καθαρό μηνιαίο μισθό της τάξεως των 797 ευρώ, ένας νέος εργαζόμενος στην Αττική καλείται να διαθέσει έως και 500 ευρώ μόνο για την ενοικίαση ενός μικρού διαμερίσματος 50 τετραγωνικών μέτρων. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος εξανεμίζεται εξαιτίας των στεγαστικών αναγκών, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για την κάλυψη των υπόλοιπων βασικών καθημερινών υποχρεώσεων.

Το οικονομικό χάσμα με την Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, η απόσταση που χωρίζει τη νέα γενιά της χώρας από τους συνομήλικους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη διευρύνεται συνεχώς. Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν το βαθύ οικονομικό ρήγμα: το ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών στα οποία διαμένουν νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται μόλις στα 10.981 ευρώ. Στον αντίποδα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται σχεδόν στο διπλάσιο, φτάνοντας τα 21.482 ευρώ.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα τη δομική αδυναμία των νέων στην Ελλάδα να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία και να σχεδιάσουν με ασφάλεια το μέλλον τους.

Η φυγή στο εξωτερικό ως μόνη διέξοδος

Εγκλωβισμένοι ανάμεσα στους καθηλωμένους μισθούς και τις συνεχείς ανατιμήσεις, πολλοί νέοι διαπιστώνουν ότι ο καθημερινός αγώνας για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών ακυρώνει κάθε προοπτική εξέλιξης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το όνειρο για μια ποιοτική ζωή και επαγγελματική αποκατάσταση επαναπροσδιορίζεται, με όλο και μεγαλύτερο τμήμα της νέας γενιάς να αναζητά πλέον τη διέξοδο στο εξωτερικό, σε χώρες όπου οι αμοιβές και οι ευκαιρίες συμβαδίζουν με το κόστος διαβίωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Στις φλόγες μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου μετά από επίθεση με drone – Διακόπηκε η παραγωγή

23:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διδυμότειχο: Αποδόθηκαν τρεις μεταβυζαντινοί ναοί - Αυτοψία Μενδώνη στην Παναγία Κοσμοσώτειρα Φερών

23:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι, πτυχιούχοι και οικονομικά... εγκλωβισμένοι - Ανέφικτο το όνειρο της ανεξαρτησίας στην Ελλάδα

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα Χριστούγεννα λάμπουν σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο - Φωταγωγήθηκε η Regent Street, έφτασε το δέντρο στο Rockefeller

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πιθανή η συνεργασία Άιζενκοτ με το κόμμα Νετανιάχου για το σχηματισμό «εθνικής κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται αμείωτα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν

23:25LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Η άγνωστη ιστορία με τη χαμένη συνέντευξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Λευκή τρούφα 850 γραμμαρίων πουλήθηκε για €100.000 στην Άλμπα

23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1: Ισοπαλία που δεν βόλεψε κανέναν - Στο -4 από την κορυφή

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νιόπαντρο ζευγάρι έπιασε σκούπα και φαράσι για να καθαρίσουν την εκκλησία από τα ρύζια

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ιράν: Ζήτησαν από το Ιράκ να κλείσει τα σύνορα

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Σενεγάλη: Τουλάχιστον 34 νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κηδεύτηκε ο «Μπιλ ο Καναδός» - Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Βασίλη Βαρελά

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για ληστεία σε βάρος 15χρονου στο Μετρό Κορυδαλλού – Του άρπαξαν με τη βία χρυσή αλυσίδα

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Γυναίκα συνελήφθη με 7 μαχαίρια, 2 σιδερογροθιές και σπρέι πιπεριού

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ανασφάλιστα οχήματα: Ο «Γολγοθάς» των αποζημιώσεων και τα πρόστιμα

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τίμησε τους πεσόντες - Η τελετή στο κενοτάφιο και το ταξίδι στην Ινδία

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Οι δύο χειρούργοι που έσωσαν ζωές επειδή βρέθηκαν τυχαία μπροστά στους πυροβολισμούς -«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ήρωες»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: «Θα σκότωνα για να είχα βγάλει αυτή τη φωτογραφία» - Η αγάπη της για τον φακό

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας πάει για... τσίπ'ρα στην Ήπειρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

21:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Οι δύο χειρούργοι που έσωσαν ζωές επειδή βρέθηκαν τυχαία μπροστά στους πυροβολισμούς -«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ήρωες»

20:50LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακές στιγμές στο Πάπιγκο για τα 40ά της γενέθλια - «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

43oς Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σούπερμαν, μηνύματα αλληλεγγύης και το πανό του Λαμπράκη - Οι δρομείς που ξεχώρισαν

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πιθανή η συνεργασία Άιζενκοτ με το κόμμα Νετανιάχου για το σχηματισμό «εθνικής κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης»

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ακτινογραφία της απάτης «μαμούθ» των €203 εκατ. με τα 1.300 «πρόσωπα-βιτρίνες» - Καυτοί διάλογοι - «Στο τσακ με πρόλαβες»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κηδεύτηκε ο «Μπιλ ο Καναδός» - Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Βασίλη Βαρελά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νιόπαντρο ζευγάρι έπιασε σκούπα και φαράσι για να καθαρίσουν την εκκλησία από τα ρύζια

19:59ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε ξυπόλητος με αρχαιοελληνική ενδυμασία ο τελευταίος δρομέας

23:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι, πτυχιούχοι και οικονομικά... εγκλωβισμένοι - Ανέφικτο το όνειρο της ανεξαρτησίας στην Ελλάδα

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Υποθαλάσσιο «αυτί» στο Αιγαίο: Οπτικές ίνες αποκωδικοποιούν τα μυστικά σε Κολούμπο και Μήλο

13:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα τραύματα των προγόνων μας αφήνουν «ίχνη» μέσα μας! Η επαναστατική έρευνα του Νίκου Δασκαλάκη, τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για ληστεία σε βάρος 15χρονου στο Μετρό Κορυδαλλού – Του άρπαξαν με τη βία χρυσή αλυσίδα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Καλό ταξίδι καπετάνιε» - Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ