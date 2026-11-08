Νέοι, πτυχιούχοι και οικονομικά... εγκλωβισμένοι - Ανέφικτο το όνειρο της ανεξαρτησίας στην Ελλάδα

Snapshot Οι νέοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν χαμηλούς μισθούς, υψηλό κόστος στέγασης και γενικευμένη ακρίβεια παρά τα αυξημένα προσόντα τους.

Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αττική είναι 797 ευρώ, ενώ το ενοίκιο για μικρό διαμέρισμα μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Το ετήσιο εισόδημα των νέων 18-24 ετών στην Ελλάδα είναι περίπου 10.981 ευρώ, σχεδόν μισό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 21.482 ευρώ.

Η οικονομική δυσχέρεια περιορίζει την αυτονομία και τις προοπτικές της νέας γενιάς στην Ελλάδα.

Πολλοί νέοι επιλέγουν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες αμοιβές και ευκαιρίες ζωής. Snapshot powered by AI

Παρά τα αυξημένα προσόντα, την κατάρτιση και τις πανεπιστημιακές σπουδές τους, οι νέοι στην Ελλάδα καλούνται να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους παλεύοντας με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ χαμηλών αμοιβών, δυσβάσταχτου κόστους στέγασης και γενικευμένης ακρίβειας.

Η πραγματικότητα για τις νεότερες ηλικίες αποτυπώνεται με τους πιο σκληρούς αριθμούς. Με έναν μέσο καθαρό μηνιαίο μισθό της τάξεως των 797 ευρώ, ένας νέος εργαζόμενος στην Αττική καλείται να διαθέσει έως και 500 ευρώ μόνο για την ενοικίαση ενός μικρού διαμερίσματος 50 τετραγωνικών μέτρων. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος εξανεμίζεται εξαιτίας των στεγαστικών αναγκών, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για την κάλυψη των υπόλοιπων βασικών καθημερινών υποχρεώσεων.

Το οικονομικό χάσμα με την Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, η απόσταση που χωρίζει τη νέα γενιά της χώρας από τους συνομήλικους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη διευρύνεται συνεχώς. Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν το βαθύ οικονομικό ρήγμα: το ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών στα οποία διαμένουν νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται μόλις στα 10.981 ευρώ. Στον αντίποδα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται σχεδόν στο διπλάσιο, φτάνοντας τα 21.482 ευρώ.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα τη δομική αδυναμία των νέων στην Ελλάδα να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία και να σχεδιάσουν με ασφάλεια το μέλλον τους.

Η φυγή στο εξωτερικό ως μόνη διέξοδος

Εγκλωβισμένοι ανάμεσα στους καθηλωμένους μισθούς και τις συνεχείς ανατιμήσεις, πολλοί νέοι διαπιστώνουν ότι ο καθημερινός αγώνας για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών ακυρώνει κάθε προοπτική εξέλιξης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το όνειρο για μια ποιοτική ζωή και επαγγελματική αποκατάσταση επαναπροσδιορίζεται, με όλο και μεγαλύτερο τμήμα της νέας γενιάς να αναζητά πλέον τη διέξοδο στο εξωτερικό, σε χώρες όπου οι αμοιβές και οι ευκαιρίες συμβαδίζουν με το κόστος διαβίωσης.

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