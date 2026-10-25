Ακρίβεια: Το νέο εργαλείο «Ψάξε μου Φθηνότερα» για οικονομικότερες λύσεις στα ίδια προϊόντα

Η ψηφιακή εφαρμογή PosoKanei αποκτά ένα νέο χρήσιμο εργαλείο για φθηνότερες λύσεις

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ακρίβεια: Το νέο εργαλείο «Ψάξε μου Φθηνότερα» για οικονομικότερες λύσεις στα ίδια προϊόντα
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  • Η εφαρμο posokanei.gov.gr διαθέτει το νέο εργαλείο «Ψάξε μου Φθηνότερα», που βρίσκει οικονομικότερες εναλλακτικές προϊόντων στην ίδια αλυσίδα σούπερ μάρκετ χωρίς αλλαγή καταστήματος.
  • Δοκιμές σε δύο μεγάλες αλυσίδες έδειξαν ότι η χρήση του εργαλείου μείωσε το κόστος ενός καλαθιού 31 προϊόντων κατά περίπου 20 ευρώ ή σχεδόν 20%.
  • Η πλατφόρμα συγκρίνει τιμές σε 11 αλυσίδες, διατηρεί ιστορικό τιμών δύο μηνών και επιτρέπει τη δημιουργία έως πέντε λιστών αγορών με έως 50 προϊόντα η κάθε μία.
  • Μέσω σάρωσης barcode, οι καταναλωτές μπορούν να προσθέτουν προϊόντα στη λίστα τους κατά τη διάρκεια των αγορών και να συγκρίνουν τις ελληνικές τιμές με τον μέσο όρο ευρωπαϊκών χωρών.
  • Μέσα σε τέσσερις μήνες, το PosoKanei κατέγραψε σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, πάνω από 400.000 ενεργούς χρήστες και 92.000 downloads, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ενημέρωση και σύγκριση τιμών.
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Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ψηφιακό εργαλείο βρίσκεται στα χέρια των καταναλωτών που αναζητούν φθηνότερες τιμές και προσφορές στα σούπερ μάρκετ.

Με την εφαρμογή posokanei.gov.gr οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν σύγκριση των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν στα διάφορα καταστήματα, όμως με την επιλογή «Ψάξε μου Φθηνότερα» εμφανίζονται αυτόματα οι οικονομικότερες εναλλακτικές, χωρίς να απαιτείται αλλαγή καταστήματος.

Μάλιστα, σε δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η διαφορά του τελικού κόστους έδειξε μείωση σχεδόν 20 ευρώ σε μία λίστα 31 προϊόντων.

Ειδικότερα, το καλάθι των 31 προϊόντων, που περιλάμβανε απορρυπαντικά, είδη παντοπωλείου και βασικά τρόφιμα, κόστιζε αρχικά 103,14 ευρώ στον Σκλαβενίτη. Μετά τη χρήση της λειτουργίας «Ψάξε μου Φθηνότερα», το κόστος διαμορφώθηκε στα 83,37 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 19,77 ευρώ ή περίπου 19,2%. Στον Μασούτη, το αρχικό κόστος των 104,38 ευρώ υποχώρησε στα 83,82 ευρώ, με την εξοικονόμηση να ανέρχεται σε 20,56 ευρώ ή περίπου 19,7%.

Τα αποτελέσματα αφορούν το συγκεκριμένο καλάθι και τις τιμές που εξετάστηκαν στη δοκιμή. Ωστόσο, αναδεικνύουν, τη δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να περιορίσει τη δαπάνη για τις αγορές του νοικοκυριού μέσω της σύγκρισης τιμών και της επιλογής οικονομικότερων προϊόντων, χωρίς να απαιτείται αλλαγή σούπερ μάρκετ.

Ένα εργαλείο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Το εργαλείο «Ψάξε μου φθηνότερα» βρίσκεται ενσωματωμένο στην εφαρμογή posokanei, η οποία συγκρίνει τις τιμές σε 11 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με τη συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζονται φθηνότερα προϊόντα που βρίσκονται ήδη στη λίστα του καταναλωτή και πωλούνται στην ίδια επιχείρηση.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε προσφορές και οικονομικότερες λύσεις για τις ανάγκες τους, χωρίς να τις αναζητούν σε διαφορετικά καταστήματα ή σε φυλλάδια προσφορών. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης δαπανών εν μέσω έντονης ακρίβειας.

Επιπλέον, εκτός από τη λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα», η πλατφόρμα διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προγραμματισμό των αγορών και την παρακολούθηση των τιμών.

Συγκεκριμένα, διατηρεί ιστορικό τιμών τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές και να αξιολογούν εάν μια προσφορά αντιστοιχεί σε πραγματική μείωση της τιμής ή εάν η χαμηλότερη τιμή ισχύει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, επιτρέπει τη δημιουργία έως πέντε λιστών αγορών, με έως 50 προϊόντα ανά λίστα. Οι χρήστες μπορούν να καταχωρίζουν την ακριβή ποσότητα κάθε προϊόντος, ώστε να υπολογίζεται το συνολικό κόστος της λίστας με βάση τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Επιπλέον δυνατότητες

Μάλιστα, μέσω της σάρωσης barcode από κινητό τηλέφωνο, οι καταναλωτές μπορούν να προσθέτουν προϊόντα στη λίστα τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγορών μέσα στο κατάστημα.

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα σύγκρισης των ελληνικών τιμών με τον μέσο όρο αντίστοιχων τιμών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πώς χρησιμοποιείται το «Ψάξε μου Φθηνότερα»

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας PosoKanei.gov.gr.

Αρχικά, ο καταναλωτής δημιουργεί τη λίστα του, προσθέτοντας ένα προς ένα τα προϊόντα που σκοπεύει να αγοράσει, όπως ακριβώς θα έκανε για τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού. Η πλατφόρμα εμφανίζει το συνολικό κόστος της λίστας σε κάθε διαθέσιμη αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Στη συνέχεια, επιλέγει τη λειτουργία «Ψάξε μου Φθηνότερα». Η πλατφόρμα ελέγχει προϊόν προς προϊόν εάν υπάρχει φθηνότερη εναλλακτική στην ίδια αλυσίδα και εμφανίζει το νέο, μειωμένο κόστος του καλαθιού, εφόσον εντοπιστούν οικονομικότερες επιλογές.

Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται πριν από κάθε μεγάλη αγορά, καθώς οι τιμές και οι διαθέσιμες επιλογές μεταβάλλονται διαρκώς. Παράλληλα, το ιστορικό τιμών και οι υπόλοιπες λειτουργίες της πλατφόρμας μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο προγραμματισμό των αγορών.

PosoKanei: 4 εκατ προβολές σε μόλις 4 μήνες

«Το PosoKanei αποδεικνύει στην πράξη ότι η διαφάνεια των τιμών μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Η δυνατότητα μείωσης του κόστους ενός καλαθιού πλέον του 20%, όπως προέκυψε από τη συγκεκριμένη δοκιμή, δείχνει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις επιλογές μας πριν αγοράσουμε», δήλωσε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Όπως σημείωσε η κ. Τσαγγάρη, «η ανταπόκριση των πολιτών είναι ήδη εντυπωσιακή. Σε μόλις τέσσερις μήνες, το PosoKanei έχει καταγράψει σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές, περισσότερους από 400.000 ενεργούς χρήστες και πάνω από 92.000 downloads.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη δυναμική της πλατφόρμας και, κυρίως, την ανάγκη των καταναλωτών για ουσιαστική ενημέρωση και σύγκριση τιμών.

Στόχος μας δεν είναι απλώς να βλέπει ο καταναλωτής τις τιμές. Είναι να μπορεί να τις συγκρίνει, να βρίσκει οικονομικότερες επιλογές και να αξιοποιεί τη δύναμη της επιλογής του. Γιατί ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι και ο πιο ισχυρός καταναλωτής».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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